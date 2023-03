Energieopslag in megabatterijen als oplossing voor een overbelast stroomnet?

Autoriteit Consument en Markt (ACM) schrijft in een nieuw rapport dat 'energieopslag in megabatterijen een zegen kan zijn voor het overbelaste Nederlandse stroomnet', maar dan moet het netwerk wel slimmer worden gebruikt met behulp van financiële prikkels.

De ontwikkeling van 'megabatterijen' gaat vliegensvlug. In november 2020 trok de 'Rhino' nog veel aandacht als 'grootste stroomopslag van Nederland'. Nu is deze verzameling accu's bij een windmolenpark in Lelystad niks bijzonders meer. Afgelopen maand werd in Zeeland een batterij in gebruik genomen die vijf keer zoveel vermogen heeft als de Rhino. Netbeheerders worden bedolven onder aanvragen voor tientallen keren grotere accu's.

Bij hoogspanningsnetbeheerder Tennet zijn voor 42 gigawatt aan aanvragen voor mega-accu's binnengekomen, vertelt een woordvoerder. “En dat getal loopt nog elke week op.” Ter vergelijking: de maximale elektriciteitsvraag in Nederland ligt rond de 14 gigawatt per dag.

“Deze ontwikkeling kan een zegen zijn voor het overbelaste Nederlandse stroomnet”, schrijft de ACM in het rapport. Zeker als de mega-accu's vlakbij zonne- en windenergie-opwekkers staan, kan het bestaande netwerk beter worden benut. Maar de megabatterijen kunnen ook een extra belasting voor het net blijken, waarschuwen de auteurs.

De toezichthouder pleit dan ook voor een systeem met financiële prikkels, die helpen om het net 'slimmer te gebruiken'; een systeem dat doet denken aan het rekeningrijden voor auto's op de snelweg, waar al 24 jaar over wordt gesproken, maar dat tot op heden niet is ingevoerd.

Het is te hopen dat het ACM-plan sneller wordt gerealiseerd; de netwerkcapaciteit is niet afdoende om te beantwoorden aan de stijgende vraag. Dit brengt ieder jaar meer kosten voor Tennet met zich mee, die dit weer doorberekent aan zijn klanten.