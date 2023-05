Megaboete maakt kans op schadevergoeding voor Nederlandse Facebookgebruikers groter: Hier meld jij je aan

Europese privacytoezichthouders geven het moederbedrijf van Facebook een recordboete van 1,2 miljard euro wegens het jarenlang doorsluizen van Europese persoonsgegevens naar de VS. Hiermee staat de massaclaim van 230.000 Nederlanders tegen Facebook een stuk sterker, volgens de Consumentenbond.

“Facebook heeft miljoenen gebruikers in Europa, dus de hoeveelheid overgedragen persoonlijke gegevens is enorm”, verklaart Andrea Jelinek, voorzitter van de European Data Protection Board. “Deze ongeëvenaarde boete is een sterk signaal aan organisaties dat dergelijke ernstige overtredingen verstrekkende gevolgen hebben.” Meta laat in een reactie weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van het Europese Hof.

Rechten met voeten getreden

Amerikaanse inlichtingendiensten trekken dankzij Facebook 'enorme hoeveelheden persoonsgegevens' binnen van EU-inwoners, zegt de Consumentenbond. “Facebook maakt inbreuk op de privacy van gebruikers van Facebook en Instagram in Nederland. Deze boete doet recht aan de overtreding die Facebook heeft begaan”, zegt directeur Sandra Molenaar. “De rechten van miljoenen consumenten zijn met voeten getreden. Daar hoort een afschrikwekkend bedrag bij. En dat is deze boete.”

Gratis aanmelden voor compensatie

Het is nog steeds mogelijk om je aan te sluiten bij de massaclaim tegen Facebook van de Consumentenbond (dat kun je hier doen). Meer dan 230.000 Nederlandse consumenten meldden zich al gratis aan. “Er moet een einde komen aan dit soort privacyschendingen en Facebook moet je daarvoor compenseren”, aldus Molenaar.

“Je hebt recht op compensatie. Meld je nu gratis aan. Dan gaan wij voor jou en alle miljoenen gedupeerden het juridische gevecht aan, over het gebruiken van je gegevens en het doorsturen daarvan naar de VS”, staat te lezen op de website.