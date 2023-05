WhatsApp maakt bewerken verzonden berichten mogelijk

WhatsApp heeft een nieuwe functie geïntroduceerd die het mogelijk maakt om verzonden berichten te bewerken.

Met deze nieuwe functie van WhatsApp, worden verzonden berichten teruggeroepen naar het bewerkingsveld zodra je de bewerkings functie selecteert. Je kunt het betreffende bericht aanpassen en vervolgens op de verstuur knop drukken om het opnieuw te versturen. Omdat er altijd een mogelijkheid bestaat dat je bericht al is gelezen voordat je het bericht hebt kunnen bewerken, is de kans aanwezig dat de ontvanger je oorspronkelijke bericht op hetzelfde moment nog ziet.

Het bewerken van je bericht zal hetzelfde werken als het bewerken van een bericht in andere applicaties. Je markeert de tekst die je wilt wijzigen, selecteert 'bewerk' en vervolgens kan je het bericht aanpassen. Deze functie is beschikbaar in zowel individuele chats als in groepschats. Dus als je per ongeluk of aan de hitte van het moment iets verkeerds hebt gezegd, kan de nieuwe functie van WhatsApp je helpen te corrigeren.

Er zijn wel beperkingen. Je kan alleen bewerken binnen een kwartier. De update wordt volgens het bedrijf momenteel wereldwijd beschikbaar gemaakt en komt in de komende weken voor iedereen beschikbaar.