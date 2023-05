Wifi 7 komt eraan. Is dat fijn?

Wifi 7 is de opvolger van Wifi 6 en belooft meerdere verbeteringen vergeleken met de huidige standaard. Zo is Wifi 7 sneller, ondersteunt het meer verbindingen en biedt minder vertragng. Opvallend is dat Wifi 7 net als Wifi 6E gebruik maakt van dezelfde frequentiebanden op 2,4GHz, 5GHz en 6GHz. En toch zijn er voordelen omdat Wifi 7 deze frequentiebanden efficiënter gebruikt.

De eerste routers en apparaten met Wifi 7 worden in de loop van 2023 verwacht².

Wifi 7 wordt ook wel IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT) genoemd en is beschikbaar op alle drie banden (2.4 GHz, 5 GHz en 6 GHz) zodat het volledige spectrum wordt benut¹. Het meest opvallende van deze nieuwe standaard is dat het veel sneller is dan wifi 6. De maximale snelheid ligt met wifi 7 op 40 Gbps. Dat is meer dan vier keer zo snel als bij de voorganger². Om dat voor elkaar te krijgen, worden verschillende technologieën gecombineerd. Zo wordt er gebruikgemaakt van 320MHz-kanalen. Deze zijn breder en daardoor kan er meer data worden verstuurd. Moest je voorheen kiezen of je een apparaat via 2.4GHz of 5GHz aansloot, kunnen apparaten met wifi 7 met meerdere kanalen in verschillende frequenties verbinden: 2.4GHz, 5GHz en 6 GHz. Dat zorgt niet alleen voor extra snelheid, maar ook betere stabiliteit².