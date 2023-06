De cijfers zijn binnen: Elon Musk is een ramp voor Twitter

Toen Tesla-topman Elon Musk in oktober Twitter kocht voor 44 miljard dollar, dacht men al dat hij teveel betaalde en Musk gaf dat toen zelf toe. Sindsdien is de financiële positie van de miljardair bij het bedrijf alleen maar verslechterd, volgens een Fidelity-taxatie is Twitter nog slechts een derde waard was van wat Musk er voor betaalde.

Deze verbluffende daling is ongetwijfeld te herleiden tot grillige veranderingen die Musk heeft aangebracht in de de structuur, het personeelsbestand en de kernfuncties van Twitter. Zijn huidige groeistrategie lijkt te bestaan ​​uit het invoeren van een hele reeks ideeën en wachten tot er iets blijft hangen.

Maar het kan ook zijn dat Musk helemaal niet zo'n goede ondernemer is.