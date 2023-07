Europa wil alle verstuurde foto’s op WhatsApp controleren op kindermisbruik: “Alsof er camera in je huis hangt”

De Europese Commissie gaat letterlijk meekijken met het chatverkeer van zijn burgers: elke tekst of afbeelding die je verstuurt moet vanaf volgend jaar gecontroleerd worden op kinderporno. Experts zijn tegen deze grove schending van je privacy.

Op dit moment zijn berichten door end-to-end-encryptie alleen te lezen voor de verzender en de ontvanger, en dus niet door overheden of bedrijven. Dat gaat mogelijk vanaf augustus volgend jaar veranderen. Berichtendiensten als WhatsApp en Facebook moeten de digitale vingerafdruk van alle verstuurde foto's vergelijken met een kinderpornodatabase.

Vierhonderd wetenschappers op het gebied van informatiebeveiliging waarschuwden begin deze maand in een open brief voor de methode. De techniek is nog lang niet goed genoeg waardoor de foutmarge veel te hoog is. Een kleine aanpassing aan een pornografische afbeelding zorgt er al voor dat die niet wordt herkend.

Ook is er grote kans dat een privéfoto van een peuter in een zwembadje eruit wordt gepikt en op het politiebureau van Europol komt te liggen. Deskundigen denken dat er tientallen miljoenen foto's per dag ten onrechte worden gemeld als mogelijke kinderporno.

Camera in je huis

Het ergste is natuurlijk de grove schending van onze privacy of zoals Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent privacy en technologie aan de Radboud Universiteit, zegt in de Volkskrant: "Dit voorstel plaatst een koevoet in het privéleven van alle burgers. We slaan hiermee een pad in waar je eigenlijk niet in wilt gaan."

"Het komt erop neer dat instanties de mogelijkheid krijgen om mee te kijken in ons privéleven, met wat we doen en zeggen op onze telefoon", zegt hij. Alsof er een camera in je huis hangt. "Een camera van de overheid die geactiveerd wordt en een livestream opzet als deze een verdacht geluid oppikt."

Daarnaast is er een aardige kans dat het scannen wordt uitgebreid: nu is het alleen nog voor kinderporno, maar straks misschien ook voor terrorisme of desinformatie. Ook kunnen autoritaire regimes de methode misbruiken om bijvoorbeeld journalisten of activisten op te sporen.