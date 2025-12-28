Daarom wil je je wifi‑router echt niet naast je bed hebben

Een wifi ‑router naast je bed is het een onnodige bron van straling , licht en prikkels in de ruimte waar je juist moet herstellen. Daarom is het verstandig hem uit de slaapkamer te verbannen of ’s nachts uit te schakelen.

Wat zegt de wetenschap?

Wifi maakt gebruik van radiofrequente elektromagnetische velden; in Nederland liggen de blootstellingslimieten vast in Europese richtlijnen en metingen laten zien dat routers daar ruim onder blijven. De Wereldgezondheidsorganisatie concludeert dat er “geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat de zwakke signalen van draadloze netwerken schadelijke gezondheidseffecten veroorzaken”.​

Toch zijn er onzekerheden. Een recente WHO‑gefinancierde review van meer dan 5.000 publicaties vond geen verhoogd kankerrisico bij blootstelling onder de geldende limieten, maar benadrukt dat onderzoek naar langdurige en gecombineerde blootstelling moet doorgaan. En de Nederlandse overheid en het RIVM adviseren uit voorzorg de blootstelling zo laag als “redelijkerwijs haalbaar” te houden.​

Waarom niet naast je bed?

In je slaapkamer lig je gemiddeld zeven tot acht uur op dezelfde plek; wie de router op het nachtkastje heeft staan, zit dus jarenlang heel dichtbij een zender, terwijl dat nergens voor nodig is. Bovendien melden sommige mensen klachten als slapeloosheid, hoofdpijn en onrust die zij zelf aan straling koppelen, ook al is een direct verband medisch niet aangetoond.​

Naast straling spelen banale factoren mee: knipperende lampjes, zacht gezoem en het idee dat een apparaat voortdurend “aan staat” kunnen de slaapkwaliteit aantasten. Slaapexperts benadrukken dat een donkere, prikkelarme kamer de kans op diepe slaap vergroot.

Wat kun je praktisch doen?

Zet de router in een andere kamer, bij voorkeur centraal in huis, en houd minstens één à twee meter afstand tot plekken waar je lang verblijft.​

Schakel de wifi ’s nachts uit met een timer of via de modeminstellingen; dat scheelt straling én stroom, terwijl je er slapend niets van merkt.​