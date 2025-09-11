ECONOMIE
Je aquarium en 9 andere dingen die je WIFI kunnen storen

Tech, AI, auto
door Peter Janssen
donderdag, 11 september 2025 om 5:49
shutterstock_1852825735
Wifirouters worden steeds beter en je kunt - als je daar het geld voor over hebt - ook nog versterkers kopen.
En toch blijft het soms tobben. Hier zijn 10 dingen die je wifi slechter maken. Kijk of je er iets aan hebt
  • Elektronische apparaten zoals magnetrons, babyfoons en draadloze telefoons kunnen wifi-signalen verstoren.
  • Dikke muren, vloeren en plafonds, vooral van beton of metaal, blokkeren of verzwakken het signaal.
  • Andere wifi-netwerken in de buurt op hetzelfde kanaal veroorzaken storingen (bijvoorbeeld van buren).
  • Grote metalen objecten en spiegels reflecteren wifi-signalen en verminderen de dekking.
  • Bluetooth-apparaten, smart home hubs en andere draadloze technologieën die op de 2.4 GHz-band werken, kunnen interfereren met wifi.
  • Water (zoals aquaria of radiatoren met water) absorbeert wifi-signalen.
  • Te veel verbonden apparaten op hetzelfde netwerk kunnen de verbinding vertragen en verstoren.
  • TL-lampen en elektrische bekabeling in de buurt van de router kunnen storing veroorzaken.
Kortom: alles wat elektromagnetische straling uitzendt of het wifi-signaal fysiek blokkeert, kan invloed hebben op de kwaliteit van je verbinding.

