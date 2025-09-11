Je aquarium en 9 andere dingen die je WIFI kunnen storen

Wifirouters worden steeds beter en je kunt - als je daar het geld voor over hebt - ook nog versterkers kopen.

Elektronische apparaten zoals magnetrons, babyfoons en draadloze telefoons kunnen wifi-signalen verstoren.

Dikke muren, vloeren en plafonds, vooral van beton of metaal, blokkeren of verzwakken het signaal.

Andere wifi-netwerken in de buurt op hetzelfde kanaal veroorzaken storingen (bijvoorbeeld van buren).

Grote metalen objecten en spiegels reflecteren wifi-signalen en verminderen de dekking.

Bluetooth-apparaten, smart home hubs en andere draadloze technologieën die op de 2.4 GHz-band werken, kunnen interfereren met wifi.

Water (zoals aquaria of radiatoren met water) absorbeert wifi-signalen.

Te veel verbonden apparaten op hetzelfde netwerk kunnen de verbinding vertragen en verstoren.

TL-lampen en elektrische bekabeling in de buurt van de router kunnen storing veroorzaken.

Kortom: alles wat elektromagnetische straling uitzendt of het wifi-signaal fysiek blokkeert, kan invloed hebben op de kwaliteit van je verbinding.