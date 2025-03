In slechts 6 uur tijd wordt er in Japan een treinstation gebouwd

Een grote spoorwegmaatschappij in Japan heeft een primeur: het bedrijf bouwt naar eigen zeggen ’s werelds eerste 3D-geprinte treinstation.

Het nieuwe station wordt ongeveer 10 vierkante meter groot en komt in de zuidelijke prefectuur Wakayama, zo’n 100 kilometer ten zuiden van Osaka, de derde grootste stad van Japan, meldde West Japan Railway (JR West) vorige week.

Het station vervangt een verouderd houten gebouw dat al jaren dienstdoet als onderkomen voor reizigers op station Hatsushima.

Een computervisualisatie toont een strak wit gebouw met een gebogen dak en een uitgesneden afbeelding van een mandarijn op de gevel – een knipoog naar de citrusvruchten die in de regio worden geteeld.

Verbinding naar een onbewoond eiland

Het station, in het Japans ‘eki’ genoemd, is de toegangspoort tot Jinoshima, een onbewoond eiland waar mensen naartoe gaan om te zwemmen, kamperen en suppen.

De nabijgelegen stad Arida staat bekend om haar visserijhavens en een indrukwekkend berglandschap vol sinaasappelboomgaarden. De constructie wordt grotendeels vooraf gefabriceerd met 3D-printtechnologie en vervolgens per boot naar de locatie gebracht. Daar zal een team het station in slechts zes uur in elkaar zetten, aldus JR West.

De werkzaamheden starten op 25 maart, direct nadat de laatste trein is vertrokken, volgens lokale media.

Duurzaam bouwen met 3d-printing

De Japanse bouwfirma Serendix, gespecialiseerd in futuristische woningen met 3D-printtechnologie, werkt mee aan het project.

Waarom juist het relatief onbekende Hatsushima Station is gekozen, is niet meteen duidelijk. JR West zegt echter dat het project hen en andere spoorwegmaatschappijen de kans biedt om te experimenteren met “duurzame bouwmaterialen en geavanceerde technologieën” voor toekomstige projecten.

Japan kampt met personeelstekorten door de vergrijzing. Volgens officiële cijfers zal in 2070 meer dan 40 procent van de bevolking 65 jaar of ouder zijn.

“Nu Japan te maken heeft met een krimpende en ouder wordende beroepsbevolking, kunnen innovatieve technologieën zoals 3D-printing bijdragen aan de modernisering van de spoorweginfrastructuur”, aldus JR West.

Bekijk bij CNN de foto's van het kleine stationnetje.

Bron: CNN