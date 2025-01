Let hierop bij het kopen van een tweedehands automaat: 'extra risicofactor'

De automaat wordt steeds populairder, en dat zorgt ervoor dat ook op de tweedehands markt het aanbod van auto’s met een automatische versnellingsbak toeneemt. Maar wie zo’n occasion overweegt, moet rekening houden met extra risico’s. Servicemanager Nico Klok van automatenspecialist Autrans zet ze op een rij.

Volgens Klok zijn hedendaagse automatische versnellingsbakken minder stevig dan die van vroeger. “We zien steeds vaker bakken die al revisie nodig hebben bij veel lagere kilometerstanden dan voorheen. Auto’s met minder dan 100.000 kilometer op de teller komen regelmatig binnen, terwijl vroeger 150.000 tot 200.000 kilometer gebruikelijk was”, zegt hij in het AD. Wat is de reden voor deze afname in duurzaamheid? “Autofabrikanten besparen op kosten, waardoor de techniek minder lang meegaat.”

Revisie en onderhoud

De ANWB schat dat een revisie van een automatische versnellingsbak gemiddeld rond de 2500 euro kost. In de praktijk kan dit, inclusief montage, zelfs oplopen tot het dubbele bedrag. Goed onderhoud is essentieel om de levensduur van een automaat te verlengen. Klok benadrukt: “Bij veel automerken wordt het vervangen van versnellingsbakolie niet standaard vermeld in het onderhoudsboekje, maar wij adviseren om die olie elke 80.000 tot maximaal 100.000 kilometer te verversen. Dit kan de levensduur van de bak aanzienlijk verlengen.”

Bij Autrans merkt men weinig kwaliteitsverschillen tussen fabrikanten, al stelt Klok: “Over het algemeen is een traditionele automaat iets betrouwbaarder dan een dubbele koppeling.”

Volkswagen DSG

Pro-Shift in Albergen heeft zich gespecialiseerd in onderhoud en revisie van DSG-transmissies, met name die van de Volkswagen Group. Eigenaar Evert Haarman merkt dat deze versnellingsbakken steeds populairder worden. “Het merendeel van de auto’s met zo’n transmissie rijdt zonder problemen rond. Met goed onderhoud en een zorgvuldige rijstijl kan een DSG lang meegaan. Hard optrekken verhoogt bijvoorbeeld de slijtage, maar dat geldt ook voor een handgeschakelde versnellingsbak.”

De onderhoudsinterval van veel DSG’s vereist aandacht. ”Bij de meeste modellen moet de olie elke 60.000 kilometer worden vervangen”, legt Haarman uit. “Ook bij transmissies met een droge koppeling, waarbij een oliewissel officieel niet nodig is, verbetert dit het schakelgedrag en verlengt het de levensduur.”

Hoe herken je een goed werkende DSG?

Volgens Haarman voel je een goed functionerende DSG niet schakelen; alleen aan de toerenteller kun je zien dat er een versnelling is ingeschakeld. Bij traditionele automaten is dit nog lastiger te beoordelen. Autrans voegt daaraan toe: “Er zijn zoveel verschillende soorten transmissies met unieke eigenschappen.”

Zowel Autrans als Pro-Shift benadrukken dat tijdige vervanging van de olie cruciaal is. Bij aankoop van een tweedehands auto is het verstandig om na te gaan of dit onderhoud in het verleden correct is uitgevoerd. En als je afwijkend schakelgedrag opmerkt, laat dan direct een diagnose uitvoeren om verdere schade te voorkomen.

Bron: AD