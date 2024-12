Denk goed na voor je kiest voor een automaat-rijbewijs. Dit zijn de nadelen

Steeds meer rijexamenkandidaten kiezen tegenwoordig voor een rijbewijs dat beperkt is tot auto's met een automatische versnellingsbak. Het is makkelijker om af te rijden, maar het heeft ook zo zijn nadelen. Als je ooit in een handgeschakelde auto wilt rijden of met een goedkope huurauto op vakantie wilt gaan, dan zul je eerst een aantal handelingen moeten verrichten. Auto-expert Niek Schenk legt in de Stentor uit hoe het zit.

Lezer Rob Klijnsmit vraagt zich af: "Als je vroeger rijexamen had gedaan in een auto met automatische versnellingsbak, mocht je toch minimaal één jaar niet in een handgeschakelde auto rijden? Hoe is dat tegenwoordig geregeld? Ik denk dat er tegenwoordig veel vaker met een automaat wordt gelest én examen gedaan."

Niek Schenk reageert: "Inderdaad kiezen steeds meer mensen voor een rijbewijs waarmee je uitsluitend in een auto met automatische versnellingsbak mag rijden. Als je daar bij het praktijkexamen voor kiest, krijg je de code 78 op je rijbewijs."

Vervolgstappen

En wat als je later toch een handgeschakelde auto wilt besturen? Dan komt er een heel proces bij kijken. Het begint met een nieuwe gezondheidsverklaring bij het CBR, want ze willen eerst zeker weten dat je gezond genoeg bent om te rijden. Daarna moet je opnieuw praktijkexamen doen, maar dit keer in een handgeschakelde auto. Goed nieuws: je hoeft geen nieuwe theorie-examen te maken.

Schenk benadrukt dat dit iets is om goed over na te denken: "Steeds meer mensen kiezen tegenwoordig bij de rijopleiding voor een automaat en vooral ook bij jongeren is die zeer populair. Maar zij beseffen vaak niet dat ze met zo’n rijbewijs niet even de auto van hun ouders of een vriend kunnen lenen als daar een handbak in zit. En dat als zij bijvoorbeeld op vakantie gaan, de goedkoopste huurauto’s meestal een handbak hebben."

Medische uitzonderingen

Sommige mensen hebben vanwege medische redenen een automaatrijbewijs, herkenbaar aan code 10.02. Ook hier begint de overstap naar een handgeschakelde auto met een gezondheidsverklaring. Soms is een rijtest verplicht, maar niet altijd.

Schenk legt verder uit: "Alleen als je nog nooit een handgeschakeld rijbewijs hebt gehad, moet je opnieuw praktijkexamen doen met een handgeschakelde auto. Heb je ooit een handgeschakeld rijbewijs gehad voordat je code 10.02 kreeg, dan is het anders. In dat geval kun je - nadat je bent goedgekeurd - meteen een schakelrijbewijs aanvragen bij de gemeente. Je hoeft dan dus niet opnieuw praktijkexamen te doen."

Bron: De Stentor