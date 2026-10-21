Steeds meer websites uit voorzorg offline vanwege ernstige lekken: deze diensten zijn getroffen (Stand 12.30)

Door twee ernstige beveiligingslekken in de veelgebruikte programmeertaal PHP halen Nederlandse organisaties websites en online diensten uit de lucht. Onder meer de raadsinformatie van Amsterdam en verschillende Brabantse gemeenten is niet bereikbaar. Ook persbureau ANP heeft uit voorzorg systemen uitgeschakeld. De maatregelen moeten voorkomen dat hackers toegang krijgen tot servers en gegevens.

Het belangrijkste onderscheid: offline betekent niet automatisch gehackt. Bij vergaderplatform NotuBiz gaat het volgens het bedrijf om een voorzorgsmaatregel. Er zijn volgens de aanbieder geen aanwijzingen voor een veiligheidslek in de eigen dienstverlening. rd

Welke websites en diensten zijn offline gehaald?

Vooral de uitschakeling van NotuBiz heeft gevolgen voor veel overheden tegelijk. Ruim honderd gemeenten, provincies en waterschappen gebruiken het platform om vergaderinformatie en documenten te delen. Het gaat hierbij om hun informatie- en vergaderportalen, niet noodzakelijk om de algemene websites van deze organisaties. Onder meer de volgende diensten zijn volgens de berichtgeving getroffen:

Amsterdam: het NotuBiz-portaal voor raadsinformatie is offline gehaald. Via deze omgeving kunnen inwoners en journalisten normaal gesproken raadsstukken bekijken en vergaderingen volgen.

Den Bosch, Breda, Tilburg, Helmond, Waalwijk en Best: de raadsinformatie van deze Brabantse gemeenten is door de uitschakeling van NotuBiz niet meer in te zien.

Provincie Fryslân: de informatiewebsite die gebruikmaakt van NotuBiz is uit voorzorg uitgeschakeld.

Wetterskip Fryslân: ook de informatievoorziening via NotuBiz is tijdelijk niet beschikbaar.

Smallingerland en Súdwest-Fryslân: de raadsinformatiewebsites van deze Friese gemeenten zijn eveneens getroffen.

Persbureau ANP: het persbureau heeft uit voorzorg systemen offline gehaald. Welke afzonderlijke websites of publieksdiensten daaronder vallen, wordt in de aangehaalde berichtgeving niet gespecificeerd.

Dit is geen volledige lijst van alle getroffen organisaties. De opsomming betreft diensten waarvan de uitschakeling in de berichtgeving wordt genoemd. NotuBiz kon woensdagochtend nog niet zeggen wanneer de portalen weer beschikbaar zouden zijn.omroepbrabant+1

Waarom zijn de beveiligingslekken zo gevaarlijk?

De problemen zitten in PHP, software die op grote delen van het internet wordt gebruikt om websites en webapplicaties te laten werken. CERT-EU, de cybersecuritydienst voor Europese instellingen, waarschuwt voor twee kritieke kwetsbaarheden. Die kunnen het mogelijk maken dat aanvallers op afstand kwaadaardige code uitvoeren, zonder eerst te hoeven inloggen. Daarmee zouden zij controle over een kwetsbare server kunnen krijgen.rd+1

Dat verklaart waarom organisaties niet wachten tot er daadwerkelijk een inbraak wordt vastgesteld. Door een kwetsbare dienst tijdelijk van het internet te halen, proberen zij misbruik te voorkomen zolang de beveiliging nog niet is hersteld. CERT-EU adviseert organisaties om updates onmiddellijk door te voeren zodra die beschikbaar zijn. Lukt dat niet, dan moeten zij overwegen de getroffen toepassingen tijdelijk offline te halen.

De dreiging is bovendien niet uitsluitend theoretisch: volgens de berichtgeving meldt cyberbeveiliger Cloudflare al de eerste aanvallen. Hoe groot de uiteindelijke gevolgen zijn, is nog onduidelijk.nrc+1

Wanneer kunnen de websites weer online?

De ontwikkelaars van PHP hebben beveiligingsupdates aangekondigd voor woensdag 21 oktober om 16.00 uur Nederlandse tijd. Op het moment van schrijven moeten die updates dus nog verschijnen. De beschikbaarheid daarvan betekent niet dat alle uitgeschakelde diensten direct weer bereikbaar zijn: voor NotuBiz was nog geen hersteltijd bekend.omroepbrabant+1

Voor inwoners zijn de gevolgen voorlopig vooral praktisch: raadsstukken opzoeken of een vergadering volgen kan via de getroffen portalen tijdelijk niet. De uitschakeling is op zichzelf geen bewijs dat persoonsgegevens zijn gestolen. Bij NotuBiz benadrukt de aanbieder juist dat de dienstverlening preventief is stilgelegd.nhnieuws+1

Stand van zaken: woensdag 21 oktober 2026, rond 12.30 uur. De bereikbaarheid van de genoemde diensten kan veranderen.