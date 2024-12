10 tips om gezonder te eten in 2025

Aan het eind van het haar komt de health-redactie van de New York Times terug op goede raad die op basis van onderzoek in 2024 is gegeven. Daar uit zijn 10 tips gekozen voor 2025:

1. Er is een gezond dieet dat bijna niemand volgt.

Als je hoge bloeddruk hebt, is minder natrium niet de enige manier om de bloeddruk te verlagen. Het volgen van het DASH-dieet - dat prioriteit geeft aan voedingsmiddelen zoals fruit en groenten, volle granen, zuivelproducten, gevogelte en vis, en peulvruchten - kan volgens klinische onderzoeken net zo goed werken als het nemen van bloeddrukverlagende medicijnen.

Lees meer over het DASH-dieet, met tips en recepten om je te helpen het te volgen.

2. Ondanks wat influencers zeggen, vergiftigen zaadoliën ons niet.

Influencers noemen zaadoliën "giftig". Maar studies suggereren dat de consumptie van deze plantaardige oliën, waaronder canola-, maïs-, zonnebloem- en druivenpitolie, in verband wordt gebracht met een lager risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en eerder overlijden. Dit lijkt vooral waar te zijn wanneer mensen de oliën gebruiken ter vervanging van dierlijke vetten.

3. Magnesiumsupplementen kunnen helpen, maar het bewijs is mager.

Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig een magnesiumsupplement neemt. Hoewel het waar is dat de meeste mensen baat kunnen hebben bij meer magnesium, is de beste manier om dit binnen te krijgen uit voeding zoals noten, zaden, bladgroenten, bonen en volle granen. Toch suggereert beperkt onderzoek dat magnesiumsupplementen kunnen helpen bij bepaalde problemen, zoals migraine, moeite met inslapen, constipatie en bloedsuikercontrole.

4. Zoete aardappelen de moeite waard om in je maaltijdplanning op te nemen

Aardappelen hebben een slechte reputatie omdat ze veel koolhydraten bevatten, maar zoete aardappelen zitten boordevol kalium (goed voor de bloeddruk), vezels (goed voor de darmen) en antioxidanten zoals vitamine A en C. Ondanks hun natuurlijke zoetheid zullen zoete aardappelen je bloedsuikerspiegel niet zo laten pieken als een suikerhoudende frisdrank - dat komt, doordat hun vezels de spijsvertering helpen vertragen.

Lees meer over zoete aardappelen, en hoe je ze kunt koken.

5. Schelpdieren zijn duurzame bronnen van eiwitten en gezonde vetten.

Tweekleppigen zoals kokkels, oesters, mosselen en sint-jakobsschelpen zitten boordevol onverzadigde vetten, eiwitten, vitaminen en mineralen. Mosselen zijn bijvoorbeeld rijk aan omega-3 vetzuren, vitamine B12, zink en ijzer. Tweekleppigen hebben ook niet de milieubelasting van veel andere zeevruchten (zoals garnalen).

Ze kunnen echter wel bacteriën bevatten die voedselvergiftiging veroorzaken, dus lees verder voor tips van experts voor het vinden van veilige en verse schelpdieren.

6. Ultrabewerkt voedsel heeft een slechte naam, maar sommige zijn minder schadelijk dan andere.

Ultrabewerkte voedingsmiddelen en dranken zijn in verband gebracht met gewichtstoename, hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en dementie. Maar recent onderzoek suggereert dat ze misschien niet allemaal even slecht zijn.

Welke zijn gekoppeld aan een slechte gezondheid en welke zijn juist goed voor je? Lees om erachter te komen.

7. Te veel suiker kan meer veroorzaken dan alleen gaatjes en gewichtstoename.

Suiker is al heel lang essentiële brandstof voor ons lichaam. Maar nu voedingsmiddelenfabrikanten het in zoveel voedingsmiddelen en dranken hebben verwerkt, krijgen we meer binnen dan we aankunnen. De gevolgen voor de gezondheid gaan verder dan gewichtstoename en gaatjes in je gebit, en tasten onder andere je darmen, hersenen, lever, hart en gewrichten aan.

Bekijk hoe overtollig suiker verschillende delen van het lichaam beïnvloedt.

8. Te veel alcohol kan schadelijk zijn voor je darmen.

Het is niet duidelijk of en hoe af en toe een glas wijn of bier je darmen beïnvloedt. Maar onderzoek suggereert dat mensen die veel drinken een onbalans hebben van "goede" en "slechte" bacteriën in hun darmen, wat in verband wordt gebracht met ontstekingen en ziekte. Ze hebben mogelijk ook een meer doorlaatbare (of "lekkende") darmwand, wat kan bijdragen aan leverontsteking en schade.

Zelfs af en toe comazuipen - gedefinieerd als vier of meer drankjes binnen ongeveer twee uur voor vrouwen, of vijf of meer drankjes voor mannen - kan ontstekingen en veranderingen in het microbioom veroorzaken die in verband worden gebracht met een groter verlangen naar alcohol, suggereert onderzoek.

9. Het is geen goed idee om te eten zoals Bruce Springsteen.

The Boss zegt dat hij één maaltijd per dag eet, een eetpatroon dat ook wel het OMAD-dieet wordt genoemd. Het is een extreme vorm van intermittent fasting, waarbij je alleen eet tijdens bepaalde perioden. Beperkt onderzoek suggereert dat intermitterend vasten kan helpen bij gewichtsverlies, maar als je slechts één maaltijd per dag eet, heb je waarschijnlijk honger en ben je geneigd om te veel te eten als je de kans krijgt.

Lees verder voor expert meningen over het OMAD dieet.

10. Bijzondere granen zoals teff, gierst en amarant bieden een boost aan vezels, eiwitten en antioxidanten.

De meeste mensen in de Verenigde Staten consumeren niet genoeg vokoren granen - en als ze dat wel doen, eten ze meestal bekende soorten als zilvervliesrijst en haver. Probeer in 2025 eens een nieuw graan, zoals boekweit, gierst, amarant, sorghum of teff (Abessijns liefdegras). Elk graan heeft een unieke textuur en smaak en zit boordevol voedingsstoffen zoals vezels, eiwitten, vitaminen, mineralen en antioxidanten.

We wensen u - samen met de experts van de New York Times - een gezond 2025