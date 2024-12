In 2024 flink meer explosies en vaker in dezelfde straat

DEN HAAG (ANP) - Er zijn dit jaar veel meer explosieven afgegaan dan vorig jaar, en bovendien was het vaker raak in dezelfde straat. Uit een telling van het ANP blijkt dat er minstens 877 explosies plaatsvonden. Dat zijn er iedere maand gemiddeld zo'n 73. In 2023 waren dit er maandelijks gemiddeld 32, goed voor zeker 380 in totaal.

Alleen al in de maand oktober gingen zeker 120 keer explosieven af. Dat is met afstand het hoogste aantal in een maand sinds het ANP deze cijfers bijhoudt. Volgens de politie wordt vaak zwaar, professioneel vuurwerk gebruikt met flitspoeder als lading. Dat explosieve mengsel zit onder meer in cobra's.

In 138 verschillende gemeenten gingen deze veelal zelfgemaakte bommen af. In Rotterdam gebeurde dit, net zoals vorig jaar, het vaakst: zeker 113 keer. Daarna volgen Amsterdam (zeker 110), Den Haag (70), Den Bosch (32), Almere (28), Utrecht (26) en Vlaardingen (21). Maar het zijn lang niet alleen grote steden of gemeenten in de Randstad waar criminelen toeslaan. 15 procent van de explosies vond plaats in kleinere steden en plattelandsgemeenten, zoals Lelystad, Dijk en Waard, Oss of Oldambt.

Overleden loodgieter Vlaardingen

Kwaadwillenden lijken steeds vaker herhaaldelijk explosieven af te laten gaan in dezelfde straat. Dit jaar gingen in 92 straten meerdere keren explosieven af. Vorig jaar was dit nog in 36 straten zo. Een voorbeeld daarvan is de Greta Hofstralaan in Vlaardingen, waar bij het huis van een inmiddels overleden loodgieter vier explosies waren. In de straat De Botter in Lelystad was dit even zo vaak het geval.

Bij ruim de helft van de explosies is geen link met criminaliteit, maar sprake van ruzies, denkt de politie. De fatale explosie aan de Tarwekamp in Den Haag begin december lijkt, volgens het AD, te maken te hebben met een verbroken relatie.

Politierapport

In november publiceerde de politie in een rapport een tussenstand van ruim duizend explosies. In die cijfers zijn ook pogingen tot ontploffingen, plofkraken op geldautomaten en de vondst van (niet-ontplofte) explosieven meegeteld. In de inventarisatie van het ANP zijn alleen incidenten meegenomen met explosieven die zijn afgegaan, aangezien deze de grootste impact hebben op de omgeving.Het ANP heeft daarbij ook de straat en de plaats van het incident, de datum en het soort locatie waar het explosief is afgegaan bijgehouden. Het gaat om explosies die zijn bekendgemaakt door media of door de politie. Het daadwerkelijke aantal kan nog hoger zijn.