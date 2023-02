Op deze manier is de ovenschaal of bakplaat schoonmaken een koud kunstje

Er zijn twee soorten mensen: zij die met een zelfvoldane glimlach een nat doekje halen over een op het oog al blinkend schone keuken en zij die de aangekoekte resten met veel geweld eraf moeten poetsen in het kwartier voordat er bezoek langskomt.

Voor beide groepen is de volgende tip nuttig, maar vooral de notoire smeerpoetsen kunnen hun voordeel doen met deze lifehack om het fornuis, de bakplaat of andere onderdelen van de oven te ontdoen van aangekoekte en verbrande etensresten en oude olie.

Je laat de bakplaat weer prachtig shinen met baking soda en witte wijnazijn. Dit zijn niet alleen hele goedkope middelen die je gewoon bij de supermarkt kunt halen, het zijn ook nog eens natuurlijke en duurzame producten. Als bonus reinigt de schoonmaakoplossing je wasbak en leidingen nadien.

Wat moet je doen? Leng een half kopje baking soda aan met warm water en witte wijnazijn in de gootsteen met gesloten afvoer of giet het geheel in een grote bak waar het ovengerei in past. Laat de ovenschaal of bakplaat een uurtje inweken. Schrob de bakplaat daarna rustig schoon met een staalwolsponsje.

Je zult zien, de taaie vlekken verdwijnen in een mum van tijd. Het is wel belangrijk om de vaat met water en afwasmiddel af te spoelen en daarna de boel direct af te drogen om roestplekken te voorkomen.