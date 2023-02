Zo verdwijnt die penetrante hondengeur als sneeuw voor de zon uit je huis

Honden zijn leuk en aardig, maar er hangt in de regel nogal een onwelriekende odeur rondom de trouwe viervoeters. Het is dan ook logisch dat dit binnenshuis blijft hangen. Als je niet oppast dan trekt het in de muren en de meubelen, maar daar hebben we wat op gevonden.

Mand verschonen

Het klinkt vanzelfsprekend, maar wordt nogal eens nagelaten: houd de hondenmand, zijn speelgoed en kleed goed schoon. Pak regelmatig de stofzuiger erbij en haal een doekje langs de ramen. Zo krijgt de hondengeur geen kans om in het interieur te trekken.

Natte hond

Honden vinden het geweldig om rond te springen in de natuur en hebben geen problemen met vieze poten. Sterker nog, ze duiken met plezier het water in en wapperen zich nadien halfslachtig droog, terwijl de blubber er nog bijhangt in de pels. Dit is het ideale recept voor die penetrante natte hondenlucht. Zorg dus dat je meteen klaarstaat met een grote droge handdoek, want een droge vacht geeft minder stank af.

Appelazijn

Is de lucht die van de vacht afkomt alsnog niet te harden? Dan valt het te proberen om een washandje erbij te pakken en de hond in te smeren met een laagje appelazijn. Werkt dit natuurlijke product niet afdoende, dan kun je ook grover geschut gebruiken in de vorm van speciale hondenshampoo. Gebruik dit echter niet te vaak, want hierdoor verdwijnen ook nuttige oliën uit de vacht van de hond.

Ventileren

Een simpele, maar effectieve tip: zet op gezette tijden een paar raampjes tegen elkaar open, zodat er wat frisse lucht door het huis stroomt. Een modern ventilatiesysteem kan ook wonderen doen voor de luchtkwaliteit binnenshuis. De weeïge lucht verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Verzorging

Een hond kan gaan stinken door een vieze vacht, maar ook onverzorgde oren, een slecht gebit of een infectie zorgen voor een penetrante geur. Vooral oudere honden kunnen hier last van hebben. Zorg er dus voor dat de hygiëne van de hond op peil blijft. Poets zijn tanden regelmatig en maak de oren af en toe schoon. Borstel de vacht met een schone borstel en ga naar de dierenarts als de hond een infectie heeft.