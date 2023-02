Zo maak je een stukje vlees sappig en smakelijk

Het is zo zonde: een mooi kostbaar stukje vlees dat zienderogen in de pan transformeert in een smakeloos, taai hapje. Neem deze adviezen ter harte, waan je Gordon Ramsey, en het zal je hopelijk nooit meer gebeuren.

Pak er een hamer bij

Vlees kun je malser maken door de spiervezel te breken. Dat doe je met een vleeshamer. Heb je die niet bij de hand gebruik dan een pollepel of een deegrol.

Doe het in bad

Marineren is de sleutel tot succes. Gebruik een badje van citroensap, azijn of yoghurt of kies voor een marinade die rijk is aan tannines (rode wijn).

Gebruik fruit

In sommige soorten fruitsap zitten enzymen die je vlees malser maken. Pureer ananas, papaja of kiwi en smeer het over het vlees. Laat het niet te lang intrekken, je vlees kan er papperig van worden.

Laat het sudderen

Het maakt niet uit hoe taai het vlees is. Na een flinke tijd sudderen verandert het alsnog in een heerlijk sappig hapje.

Stop het in de oven

Schroei het vlees eerst dicht in de pan en stop het daarna in de oven. Door het krokante laagje blijven de sappen in het vlees behouden. Lepel af en toe wat braadvet er over heen voor een nog sappigere smaak.

Stoom het vacuüm

Het is een kostbare oplossing, maar het werkt wel erg goed. Met een vacuum-seal-drawer wordt je vlees op lage temperatuur en zonder verlies van zijn sappen klaargestoomd. Dus mocht je een paar duizend euro over hebben en een Michelinster-magneet op je koelkast willen plakken, dan is dit de optie voor jou.