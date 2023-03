Koop geen dure groenten, maar kook met het seizoen mee: deze kok heeft de gouden tip

Waarom zou je een komkommer voor 2 euro of een bloemkool voor 4 euro kopen? Ook al is het maart, er zijn prachtige en goedkope seizoensgroenten waar je ook voor kunt kiezen. Kok Nel Schellekens uit Winterswijk onthult haar gouden groentetips bij Omroep GLD.

“Ik begrijp dat je zin hebt in bloemkool en dus die bloemkool koopt, hoor. Ik heb zelf ook weleens zin in bloemkool of asperges, maar ik leef erg naar het seizoen. Waarom? Omdat ik vind dat het nodig is, in plaats van op alle momenten maar te wensen wat we willen. Aardbeien in de winter, bloemkool in februari? Het is gewoon het seizoen niet”, legt Nel uit.

Seizoensgroenten

Boerenkool is nu juist wél in het seizoen, maar in sommige supermarkten zijn de schappen leeg omdat niet alle boerenkool ook echt van Nederlandse bodem komt. “We importeren het goedkoper dan we het produceren. Dat maakt het heel bizar, als je je daar eens in verdiept”, zegt de kok.

Maart is een moeilijke maand voor mensen die ervan houden om met verse producten te koken. Wintergroenten zijn over hun top heen en de 'nieuwe groenten' zijn er nog niet. Toch is er één voedselsoort die er volgens Schellekens met kop en schouder bovenuit stijgt: bonen.

Lekkere, voedzame vleesvervanger

“Bonen zijn zó lekker. Denk aan kapucijners, witte bonen, boerderijbonen, heilige boontjes, citroenboontjes, bruine bonen. In de zomer worden ze gedroogd en voordat je ze kunt koken, moeten ze weken. Dat kun je de avond ervoor vast doen bijvoorbeeld. Ze moeten zo'n acht uur wellen. Het koken kost ook wat tijd, maar er zijn tips om dat sneller te doen”, legt Nel uit.

“Bonen zitten boordevol eiwitten en zijn de vleesvervanger bij uitstek. Als je eigenlijk geen vlees meer wilt eten, kom je uit bij kievitsbonen en borlottibonen. Die zitten hoog in de eiwitten en zijn heel voedzaam. Als je daar bijvoorbeeld uien aan toevoegt, heb je een heel voedzame maaltijd die staat als een huis. Weet je wat bonen zo lekker maakt? Het zoete, dat maakt ze lekker. Je kunt met bonen zo veel lekkers maken. Je hebt die dure bloemkool, komkommer en paprika niet nodig”, besluit Schellekens.