Vanaf vandaag kun je een prik halen tegen dengue: voor wie is dit nodig?

Het is vanaf nu mogelijk om een vaccinatie te halen tegen dengue (knokkelkoorts) bij GGD's door het hele land. Dat is goed nieuws, vooral voor reizigers die al eerder een dengue-infectie opliepen. Er bestond tot nu toe geen vaccin tegen het virus; het is dan ook druk bij de vaccinatielocaties.

Elk jaar worden naar schatting 90 miljoen mensen ter wereld besmet met dengue, dat wordt overgedragen door muggen die overdag steken in (sub)tropische gebieden, waaronder Afrika, Zuidoost-Azië, Centraal- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Bekende symptomen zijn plotselinge koorts, hoofdpijn en spierpijn.

Zo'n 500.000 mensen worden jaarlijks ernstig ziek, vooral kinderen. Zij krijgen last van ernstige bloedingen en orgaanfalen. Het lichaam kan in het ernstigste geval in shocktoestand raken en iemand kan binnen 12 uur overlijden. Door klimaatverandering zullen we naar verwachting ook in Europa meer knokkelkoortsbesmettingen gaan zien in de toekomst.

Twee prikken voor 250 euro

“Sinds deze week kunnen mensen hier gevaccineerd worden tegen dengue. We adviseren het denguevaccin momenteel vooral aan mensen die al eerder een infectie hebben doorgemaakt. Bij een tweede of derde infectie is het risico op een ernstiger ziekteverloop namelijk groter”, legt arts-onderzoeker klinische virologie Marc Shamier van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam uit aan RTL Nieuws.

Ook voor mensen zonder doorgemaakte infectie kan het nieuwe vaccin interessant zijn. “Bijvoorbeeld wanneer iemand voor langere tijd in een risicogebied verblijft of daar vaker komt”, zegt Shamier. Voor 250 euro krijg je twee prikken waar drie maanden tussen moet zitten. De prik is niet geschikt voor jonge kinderen en zwangere vrouwen.