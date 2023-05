Kijk uit voor een boete: wat betekent dit ‘wybertje’ op de linkerbaan in Frankrijk?

Als je door Frankrijk rijdt, zul je waarschijnlijk hier en daar een cryptisch matrixbord tegenkomen, zoals je hier kunt zien. Boven de linkerbaan op eenrichtingswegen staat soms een witte ruit geprojecteerd op een zwarte achtergrond. Mag je hier rijden of loop je kans op een boete?

Het 'wybertje' is onder meer op de A6/A7 bij Lyon te zien en op de A48 bij Grenoble. Deze rijstroken mogen alleen gebruikt worden door carpoolers met twee of meer mensen aan boord, taxi's, en auto's met een groen Crit'Air 0-logo (elektrische auto's). Overtreders lopen het risico een boete van 135 euro op de deurmat te krijgen; dit wordt verlaagd naar 90 euro als je het geld binnen enkele dagen overmaakt.

Maar hoe kunnen ze zien of mensen carpoolen? Dit doen de Franse wegbeheerders door een flitssysteem in de middenberm dat werkt met kunstmatige intelligentie. Ze waarschuwen dat fraude met levensechte poppen zelfs wordt herkend door het systeem. Leuk om eens uit te proberen met een familie aangeklede paspoppen.

Het systeem is nog in de opstartfase dus voordat een bekeuring wordt uitgedeeld, krijgen overtreders hun kenteken boven de weg te zien samen met de boodschap dat ze in overtreding zijn. In Canada en de Verenigde staten wordt een diamant of ruit al veel langer ingezet om een carpoolstrook aan te duiden. Daar mag je alleen rijden met drie of meer personen in de auto.