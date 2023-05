Hoe voorkom je die sterke knoflooksmaak en slechte adem na het eten?

Een paar teentjes knoflook en een ui in de pan geven je gerecht een flinke geur- en smaakoppepper. Maar na het eten blijf je met een beetje pech wel achter met een hardnekkige knoflooksmaak en onwelriekende adem. Is hier niks aan te doen? Jazeker wel.

Eerst even over de oorzaak van de vervelende nasmaak. Knoflook zit vol zwavelverbindingen die vrijkomen bij het snijden en bakken, maar ook naderhand in de maag laten ze nog van zich horen. Dit zorgt ervoor dat de kenmerkende geur via je poriën en je mond weer uit je lichaam verdwijnt.

Nasmaak vermijden

Gelukkig is het vrij makkelijk om de vervelende naweeën van knoflook te vermijden. Blancheer de knoflooktenen kort voordat ze in de pan gaan. Het scherpste van de zwavelverbindingen gaat er op deze manier vanaf. Bij blancheren kook je groenten kort (1 of 2 minuten) in water en laat je ze daarna direct afkoelen in koud water.

Ook kun je een kop sterke muntthee (zonder honing) drinken na het eten. Dit werkt beter dan kauwgom of tandenpoetsen omdat het de zwavelverbindingen in de maag neutraliseert. Kauwen op platte peterselie of kardemompeulen heeft eenzelfde werking in mond en maag. Deze tips werken trouwens ook allemaal (behalve blancheren) tegen de vieze nasmaak die uien kunnen geven.

Eet smakelijk!