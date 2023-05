Deze milieuvriendelijke truc werkt perfect om de gootsteen te ontstoppen

Ja hoor, de gootsteen loopt weer eens slecht weg. Je kunt dan een duur en agressief chemisch goedje door de leidingen gooien, maar vaak is dit helemaal niet nodig. Loodgieters zweren bij een goedkope en milieuvriendelijke truc, die de binnenkant van de leiding niet aantast.

Wanneer er water blijft staan in de gootsteen, zitten er waarschijnlijk vetten en andere etensresten aangekoekt in de afvoer. Tijd om dit op natuurlijke wijze te verhelpen. Waarschijnlijk heb je het thuis al in het kastje staan, zo niet: koop dan baking soda (natriumwaterstofcarbonaat) en schoonmaakazijn (10 procent azijnzuur, opgelost in water) bij de supermarkt en kook om te beginnen 1 à 2 liter water.

Kokend water, soda en azijn

Week de verstopte organische resten door het kokende water in de afvoer te gooien en wacht tot alles in de leidingen is verdwenen - dit kan wel even duren als er veel rommel in zit. Meng daarna een kop baking soda met een kop water en giet het mengsel in de gootsteen. Gooi er meteen een kop azijn achteraan. Meng het sodawater en de azijn niet van tevoren, want dan gaat het al bruisen voordat het in de leidingen zit. De truc werkt het beste als de reactie start op de plek waar de vetten en etensresten zijn opgehoopt.

Geef het mengsel de tijd om zijn werk te doen. Na een half uur pak je de waterkoker er weer bij en gooi je wederom 1 à 2 liter water door de afvoer om het geheel weg te spoelen. Met een beetje geluk loopt de gootsteen dan weer als een zonnetje door. Mocht het niks uithalen, dan kun je altijd nog een chemische ontstopper proberen, maar de kans is groot dat er dan een loodgieter bij moet komen, omdat de verstopping te hardnekkig is.