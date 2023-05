Is het echt zo ongezond om met pakjes en zakjes te koken?

Ultrabewerkt voedsel zit allang in het verdomhoekje, maar het ene product is natuurlijk het andere niet. Het gaat om de specifieke ingrediënten die erin zitten.

Salami om maar eens een dwarsstraat te noemen, is relatief erg ongezond vanwege de stoffen die zijn toegevoegd of ontstaan tijdens het bewerken van het vlees. Denk aan nitriet.

Maar hoe zit het bijvoorbeeld met tomatensaus, waar enkel een conserveermiddel, wat kruiden en zout aan zijn toegevoegd? Dat hoeft helemaal niet ongezond te zijn. Het slechtste wat erin zit is zout en steeds meer merken letten erop dat er daarvan niet te veel in de pot gaat. Check dus wel eerst even voor je een pot koopt hoeveel zout (en eventueel suiker) er is toegevoegd.

Ingewikkelder wordt het met de kruidenmengsels voor bijvoorbeeld Indiase curry of Surinaamse roti. Ten eerste zitten daar wel heel erg veel ingrediënten in en ten tweede ook erg veel zout en suiker. Kijk dus hierbij behalve naar de hoeveelheid zout, ook naar het aantal calorieën. Is dat hoog dan is er relatief veel suiker of olie aan toegevoegd om het zakje op smaak te brengen.

Tweeledig

Voedingsdeskundige Camella Bot vertelt in Metro desgevraagd niet per se tegen pakjes en zakjes te zijn. "Het antwoord is wat mij betreft tweeledig: ja en nee. Ja, want een zakje met smaakmakers is minder gezond ten opzichte van het gebruik van verse kruiden, specerijen en groenten. Je kunt je voorstellen dat je met het te veel binnenkrijgen van zout, suiker en verzadigde vetten de kans op verschillende hart- en vaatziekten wel degelijk vergroot. Vers maken en het gebruiken van verse producten blijft gewoon de gezondste optie.”

Maar daar tegenover staat dat pakjes en zakjes ook gewoon handig zijn. "Ze geven je de mogelijkheid te variëren. Hoe vaak maak je nou helemaal zelf Surinaamse roti? Het is soms gewoon gemakkelijk om een zakje erbij te pakken en zo nieuwe dingen uit te proberen. Het op smaak brengen van je maaltijden verhoogt ook de kans dat je meer groenten eet en een gevarieerder voedingspatroon opbouwt. En dat is helemaal niet zo ongezond.”