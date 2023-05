Dit is het perfecte moment voor deze vergeten groente met rode stengels en gigantische bladeren

Hij groeit momenteel als kool en is duidelijk te herkennen aan zijn rode stengels en grote blad: de rabarber was vroeger overal te vinden, maar is nu nog maar mondjesmaat in de moestuinen te bewonderen. Kok Nel Schellekens uit Winterswijk breekt bij Omroep Gelderland een lans voor de zure groente.

"Rabarber is een van de eerste bladgroenten die opkomt na de winter. Het groeit overal”, zegt Nel. “Je houdt ervan of je houdt er niet van. De groente heeft een kenmerkende zure smaak, het kan eigenlijk niet zonder suiker.” Zorg wel dat je rabarber oogst voor Sint-Jan op 24 juni, want daarna kan het giftig zijn.

Zuur en zoet combineren

De kok raakt niet uitgepraat over de voorjaarsgroente. "Rabarber is echt leuk, er zijn heel veel verschillende rassen rabarber. Er zijn natuurlijk de hele zure, maar er zijn ook zoete rabarbersoorten. Daarnaast kun je het mooi combineren met fruit. Aardbeien en rabarber is een gouden huwelijk. Dingen die met elkaar groeien, die verdragen elkaar vaak supergoed in een gerecht", legt ze uit.

Er zijn wel een paar belangrijke regels waar je je aan moet houden bij de rode groente. "Het blad mag je nooit eten, dat wordt als giftig weggezet. Heel veel mensen reageren daar erg slecht op. Je wast grondig de stelen, snijdt ze in stukjes, zet de pan op met nauwelijks water en suiker en dan maar laten pruttelen. En dat hoeft niet per se in de pan, het kan ook in de oven stoven: een echt allround product, dus. Zo simpel kan het zijn." En nog een tip: "Trek bij een stengel - net zoals bij een bleekselderij - met een mesje de draden eraf, de ribben. Die kunnen bitter smaken."

Rabarber slinkt enorm na het koken, net als verse spinazie. Van een kilo blijft nauwelijks de helft over in de pan. "Houd daarmee rekening als je groente wilt inmaken, oogst of koop ruim in", adviseert Nel.