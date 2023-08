Gebruik geen katoenen handdoek of T-shirt, maar dit superabsorberende materiaal om je haar te drogen

Of je nou krullen hebt of steil haar, iedereen met een (half)lange bos heeft zijn eigen haarverzorgingsroutine. Hierbij kunnen de juiste producten en rituelen helpen om de bad hair days zo veel mogelijk uit te bannen. Hoe droog je je haar eigenlijk het best?

Op de social media vallen zelfbenoemde haarspecialisten over elkaar heen om hun mening te geven over dit heikele topic. De nieuwste trend is om geen normale (katoenen of badstoffen) handdoek te gebruiken om het haar mee te drogen, maar een T-shirt. Dit zou helpen om het haar gezonder te maken. Maar wat zeggen de experts?

Hoe droog je je haar het best?

Mensen gebruiken een grote variatie aan shampoos, conditioners en andere haarcrèmepjes, maar bij het drogen denken ze niet na. En dat terwijl afdrogen een cruciale stap is richting gezonder haar. De keratine waaruit het haar is opgebouwd, rekt namelijk uit als het te lang vochtig blijft. Het resultaat is dan pluizig of kapot haar.

De haren moeten dus zo snel mogelijk droog worden na het douchen of zwemmen. Een föhn lijkt een goede optie, maar te veel en te vaak warme lucht door de tere lokjes is niet bevorderlijk voor de haarkwaliteit. Ook een soort tulband draaien of stevig wrijven met een handdoek beschadigt het haar, vanwege de hardheid en het relatief kleine vermogen om vocht op te nemen van katoen en badstof.

Superabsorberende microvezel handdoek

Dan maar een T-shirt pakken? Haardeskundige Britta Cox zegt dat ook dit geen goede vervanger is, aangezien T-shirts net als handdoeken gemaakt zijn van katoen. De oplossing is een microvezel handdoek volgens Cox. Ze zijn ideaal vanwege het superabsorberende karakter van de stof. Het haar wordt er snel droog van zonder beschadigd te raken, en gaat daardoor stralen.