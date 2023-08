Ruiken je kleren muf? Spuit dan dit alcoholische drankje erop

Er komt een moment, dan moeten je kleren toch echt in de was. Of toch niet? Zweetgeurtjes of andere muffigheden kun je ook op een andere manier uit je kleding krijgen, namelijk met wodka en een beetje water. Stylisten en acteurs zweren erbij.

“Doe de wodkatruc”, zeggen Els Keymeulen en Kristin Stoffels, oprichtsters van de Antwerpse online-vintagekledingshop Le Freddie. “Vul een verstuiver met de helft wodka en de helft water. Schud goed en spray dan op het item, waarna je het een nachtje buiten laat hangen. Hoe kouder buiten, hoe beter.”

Modeontwerpster Nanook Cools kent de truc ook uit het theater. “Soms heb je kledingstukken, zeker kostuums van artiesten, die niet geschikt zijn voor in de wasmachine. Dit vanwege het ontwerp of de stof waarvan de kleding gemaakt is. Maar ook op fotoshoots waarbij modellen in de kledingstukken zweten, wordt dit trucje geregeld toegepast.”

Alcohol werkt ontsmettend. “Het heeft dus de mogelijkheid om bacteriën te doden, waardoor vuile luchtjes die hierdoor ontstaan, zoals zweet in je kleding, worden geneutraliseerd”, zegt Nanook. Maar niet alle kleding is geschikt. Pas op met stoffen als zijde, satijn en leer. Ook felle of donkere kleuren kunnen minder mooi worden door de wodkaspray. En gebruik wel te allen tijde een verstuiver, omdat er anders vlekken op je kleren komen.