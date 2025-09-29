Westerse leiders positief over verkiezingswinst Moldavië

CHISINAU (ANP/RTR/AFP) - Westerse leiders reageren positief op de verkiezingswinst van de pro-Europese Moldavische regeringspartij Partij voor Actie en Solidariteit (PAS). Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, schrijft op X: "Jullie keuze is helder: Europa. Democratie. Vrijheid." Ook de Franse president Emmanuel Macron zegt zich achter de Europese blik van PAS te scharen en onderstreept "het verlangen naar vrijheid en soevereiniteit" dat uit de uitslag spreekt.

De Poolse premier Donald Tusk spreekt van "grote moed" van Moldavië en van president Maia Sandu in het bijzonder. "Niet alleen hebben jullie de democratie gered en jullie Europese koers behouden, jullie hebben ook Rusland verhinderd grip te krijgen op de hele regio - een les voor ons allen", aldus Tusk.

In aanloop naar de verkiezingen bestond vrees voor grootschalige Russische inmenging. Zo zou Rusland hebben geprobeerd honderdduizenden stemmen te kopen. Niettemin won PAS met ongeveer de helft van de stemmen.

"Rusland gooide alles dat het had in de strijd...", zei PAS-partijleider Igor Gruso tijdens een persconferentie. "Het is niet alleen PAS die won, maar ook het volk dat won", voegde hij eraan toe. Ook Volodymyr Zelensky noemde de aantijgingen van Russische inmenging. Volgens de Oekraïense president is Rusland er "niet in geslaagd Moldavië te destabiliseren".