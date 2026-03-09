Heb jij ook last van permastink in je kleding? Zo kom je ervan af

De meeste kleding ruikt naar bloemetjes als het uit de wasmachine komt, maar sommige exemplaren, vooral sportshirtjes bijvoorbeeld, zijn na verloop van tijd niet meer fris te krijgen. Daar is een naam voor: permastink.

Het woord zegt het al: het zijn kleren die permanent stinken, hoe vaak je ze ook wast. Dat heeft onder meer te maken met onze slappe manier van wassen: niet te lang en op 30 graden. Daarmee krijg je nu eenmaal niet alles even schoon. Ook gebruik we vaak ecologisch wasmiddel zonder bleek. "Dat maakt het de perfecte omgeving voor bacteriën en dus ‘permastink’. Het leidde zelfs tot de vorming van een uniek microbioom”, zegt zweetexpert Chris Callewaert bij HLN.

“Initieel komt dat van je huid, maar bepaalde soorten stof kunnen dat extra doen groeien. Zo is synthetisch materiaal als polyester - waaruit sportkleding meestal bestaat - gekend om bepaalde bacteriën te laten groeien die onwelriekend zijn. Die nestelen zich diep in de vezels van je kledij, waardoor dezelfde onaangename geur steeds weer terugkeert. En wassen op een lage temperatuur en zachte wasmiddelen kunnen dat microbioom helaas niet volledig verwijderen, toont onderzoek.”

Tips om permastink te voorkomen

Hoe je die permastink kunt voorkomen of verminderen? “Je wasmachine af en toe een onderhoudswasbeurt laten draaien”, tipt Callewaert. “Daarvoor zet je een lege machine op kookwas, met een scheutje bleekmiddel, soda, azijn en eventueel andere antimicrobiële producten.”

Was buiten in de zon drogen, helpt ook. “UV is een zeer krachtig antibacterieel en oxidatief middel om geurtjes weg te krijgen. De wind helpt ook om te vervluchtigen.” In het algemeen is het beter om was snel te drogen. “Ons onderzoek toonde aan dat een traag droogproces enorm bijdraagt aan geurvorming op kledij. Hoe sneller je je was droogt, hoe minder kans dat geurveroorzakende bacteriën uit de wasmachine kunnen aangroeien en een muf luchtje veroorzaken.”

Tenslotte is het een aanrader om azijn te gebruiken als wasverzachter. “Azijn helpt om de hardheid uit het water te halen. Die hardheid kan namelijk eveneens bijdragen aan afzettingen op kledij. Ook soda is een goed middel tegen geurtjes. Wel enkel te gebruiken op witte was.”