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Maak er geen gewoonte van om in deze positie te slapen

tips
door Désirée du Roy
woensdag, 09 september 2026 om 16:15
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Er zijn nogal wat slaapposities mogelijk. Op de linker- of rechterzij, op de rug, buik, met armen en benen gespreid of juist opgekruld in foetushouding. Er zitten voor- en nadelen aan elke positie, maar op de buik slapen is de slechtste optie, als we slaapexpert James Leinhardt mogen geloven.
Slapen op de buik met het gezicht in het kussen is volgens Leinhardt het 'verkeersongeluk' onder de slaaphoudingen. “Je verdraait je nek helemaal, je brengt je hoofd omhoog en vecht tegen alle natuurlijke krommingen van je ruggengraat. Je drukt je wervels samen en je krijgt nekpijn en rugpijn. En toch doe je het iedere nacht”, legt hij uit.
Hij vertelt dat mensen gewend raken aan een slaaphouding, waarna je brein deze positie gaat associëren met slaap. “Maar het moment dat je in slaap valt, begin je te woelen omdat je in een oncomfortabele positie zit”, zegt Leinhardt.
Hij adviseert een goed hoofdkussen aan te schaffen, die comfortabel ligt en de ruimte vult tussen het puntje van je oor tot aan het puntje van je schouder. En als je dan toch op de kussenafdeling bent, koop dan ook een kussen om tussen je onderbenen te leggen. Dit ondersteunt je heup. Daarnaast is het volgens de expert in slaaphoudingen ook een goed idee om een kussen te 'knuffelen'. Hierdoor lig je stabieler en rol je minder in je slaap.
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