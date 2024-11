Tas laten liggen in de trein? Je kunt nu direct opzoeken of hij gevonden is

Het kan de beste overkomen: in de haast om je overstap te halen, laat je je tas liggen in de trein. Vroeger moest je dan een formulier invullen en heel lang wachten, maar de NS gaat met zijn tijd mee en heeft nu een onlinesysteem ontwikkeld waardoor je direct kunt zien of je spullen gevonden zijn.

Het is de moeite: vorig jaar waren er 62.000 voorwerpen blijven liggen in de trein, vooral sleutels, tassen en jassen. De meeste spullen komen in het centrale depot in Utrecht terecht. NS-medewerkers gingen tot nu toe op basis van de ingediende formulieren op zoek tussen die enorme berg spullen. Dat kon lang duren.

Nu is er dus een onlinesysteem , waarin je kunt invullen wat je kwijt bent en wanneer dat is gebeurd. Je krijgt dan foto's te zien van gevonden spullen. Daarbij kun je aanklikken wat van jou is. Je moet zo goed mogelijk omschrijven wat je kwijt bent, zodat de NS kan checken of het aangeklikte voorwerp ook echt van jou is.

Bankpassen en andere persoonlijke documenten zijn om privacyredenen uitgesloten van het systeem. Word je aanvraag goedgekeurd dan kun je je spullen ophalen in Utrecht, bij een servicepunt op het station waar het verloren item gevonden is of het laten opsturen voor 15 euro.