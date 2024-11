Ambtenaren waarschuwden al vroeg voor rol Laurentien

Terwijl de afhandeling van de Toeslagenaffaire nog altijd voortsleept, zijn er nieuwe vragen ontstaan over hoe prinses Laurentien vorig jaar zo'n prominente rol kon krijgen binnen deze uitvoeringsoperatie, meldt Nieuwsuur

Zij ontwikkelde 'de methode-Laurentien' en mocht met haar stichting duizenden gedupeerden van het Toeslagenschandaal helpen bij het aanvragen van een schadevergoeding. Nu blijkt dat ambtenaren waarschuwden voor deze samenwerking nog voordat het contract met de prinses was gesloten. Dat blijkt uit interne documenten die Nieuwsuur verkreeg met een beroep op de Wet open overheid (Woo).

De nota van juni vorig jaar is gericht aan de toenmalig staatssecretaris van Financiën Aukje de Vries (VVD). Zij bereidt zich op dat moment voor op een ontmoeting met prinses Laurentien. Het ministerie voert op dat moment onderhandelingen die een maand later uitmonden in een contract. Haar stichting mag dan een pilot ontwikkelen voor deze alternatieve schadeafhandeling voor Toeslagenouders.