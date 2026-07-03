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Twee verrassende duurzame alternatieven voor wasmiddel: wasnoten en een Eco Egg

tips
door Désirée du Roy
vrijdag, 03 juli 2026 om 19:21
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Een Nederlands huishouden draait gemiddeld vijftien keer per maand een wasje. Dit kost veel energie en loopt bij de huidige stroomprijzen aardig in de papieren. Hierbij enkele milieubesparende tips voor de was, zonder in te leveren op de schoonheid, frisheid en zachtheid.
Als het wasgoed niet vol zit met moeilijke vlekken of bacteriën dan volstaat een wasprogramma van 30 graden. Kleding die maar één dag is gedragen, hoeft sowieso niet in de was. Het is meestal goed genoeg om een trui of broek even uit te hangen aan de lijn. Handdoeken en beddengoed kunnen beter wel op een hetere stand worden schoongemaakt.
Een kort wasprogramma is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, niet goedkoper of beter voor het milieu. De wasmachine moet harder werken en verbruikt meer energie. Daarnaast verbruikt een wasprogramma voor katoen veel minder water en stroom dan een fijnwasprogramma. Langer en kouder wassen is dus de betere keuze.
Zeepnoten en Eco EggsEr zijn twee verrassend goedkope duurzame alternatieven voor regulier wasmiddel. Een zakje met vijf wasnoten gaat drie keer mee in een 30 of 40 graden was. Dit zijn echte noten, die groeien aan de zeepnotenboom. Ze bevatten de reinigende en antibacteriële stof saponine, dat net zo werkt als zeep wanneer het met water in aanraking komt. Na gebruik kunnen de noten in de biobak of op de composthoop.
En dan zijn er nog de Eco Eggs, bestaande uit donkere toermalijnballetjes die het vuil losweken en witte bolletjes, die de zuurstofmoleculen ioniseren en het vuil verwijderen. Deze milieuvriendelijke minerale parels zorgen er ook nog eens voor dat de pH-waarde van het waswater hoger wordt, waardoor de was een stuk zachter uit de machine komt (zonder toegevoegde wasverzachter).
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