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Overleg VS met 'NAVO-voorhoede' inclusief Nederland wekt onrust

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 19:56
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BRUSSEL (ANP) - Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere 'koplopers' binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering, zeggen NAVO-bronnen.
De Amerikaanse onderminister Elbridge Colby sprak vorige maand in het Noorse Bergen af met Nederland, Duitsland, Polen, Zweden, Finland en het gastland zelf. Deze NAVO-landen waren uitverkoren omdat ze "snel hun Haagse uitgavenbeloften waarmaken, de omvang hebben om bij te dragen en klaarstaan om aan de slag te gaan in de praktijk", zei Colby later. Aan de bijeenkomst was weinig ruchtbaarheid gegeven.
Belangrijke NAVO-landen als het VK, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Meerdere niet-genodigden verzekeren dat ze zich niet gepasseerd voelen, maar dat anderen wel onaangenaam verrast en bezorgd waren. De VS probeerden landen die in hun straatje passen een schouderklopje te geven en anderen een hak te zetten, denkt een NAVO-diplomaat.
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