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Sinner wint en vervolgt jacht op titelprolongatie Wimbledon

Sport
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 18:56
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LONDEN (ANP) - Tennisser Jannik Sinner is doorgedrongen tot de vierde ronde van Wimbledon. De 24-jarige Italiaan versloeg in zijn jacht op titelprolongatie op het grastoernooi in Londen de één jaar oudere Amerikaan Jenson Brooksby: 6-4 6-3 6-4.
De Italiaanse nummer 1 van de wereld had in de eerste set genoeg aan één break en forceerde in de tweede set een dubbele break. In de derde set leverde de Italiaan voor het eerst in de wedstrijd zijn opslagbeurt in. De mondiale nummer 81 bood de Italiaan aardig partij, maar zag Sinner desondanks zijn derde matchpoint benutten.
Sinner schreef het grandslamtoernooi in Londen vorig jaar voor het eerst op zijn naam. Na de vroegtijdige uitschakeling in de tweede ronde op Roland Garros ruim een maand geleden, speelde hij geen voorbereidingstoernooi op gras. In de eerste twee rondes boekte hij moeizame overwinningen op de Serviër Miomir Kecmanović en Nuno Borges uit Portugal. De Japanner Shintaro Mochizuki is zijn volgende tegenstander.
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