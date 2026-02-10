ECONOMIE
Waarom je nieuwe kleren écht eerst moet wassen

door Désirée du Roy
dinsdag, 10 februari 2026 om 6:06
bijgewerkt om dinsdag, 10 februari 2026 om 6:07
Wil je die nieuwe broek graag meteen aan of ben je gewoon te lui om je nieuwe kleding eerst te wassen? Hoe dan ook is een wasbeurt voordat je iets nieuws aantrekt echt beter.
Niet in de laatste plaats omdat het hygiënischer is om nieuwe kleding eerst te wassen. Zeker wanneer het uitverkoop is, kan dat shirtje of jurkje al door vele handen zijn gegaan en door vele mensen zijn gepast. Erg fris is het dus niet meer.
Maar dat is niet het ergste. Nieuwe kleding kan nog chemicaliën bevatten waar je je huid liever niet aan blootstelt, zoals nonylfenol, een stof die ook in verf en schoonmaakmiddelen zit. Ook zitten er andere kankerverwekkende gifstoffen zoals benzidine, chroom 6 en nikkel, op kleding, zo ontdekte het Franse Agentschap voor de Gezondheid (ANSES) na onderzoek.
Maar Jan Eyckmans, woordvoerder van de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, stelt in De Standaard dat al te veel zorgen niet nodig zijn. "Een enkele wasbeurt volstaat, het gaat om kleine sporen. Voor de meeste mensen is er bovendien geen probleem, maar de huid kan zeer gevoelig zijn."
