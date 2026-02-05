Totale ineenstorting: terugleveren levert zonnepanelenbezitter vanaf 2027 nog maar 50 cent per maand op

Wat hadden de zonnepanelenbezitters het goed voor elkaar met de salderingsregeling. Maar per 1 januari verdwijnt de regeling en stort de vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom volledig in. Bij veel grote energieleveranciers levert teruglevering nog slechts een kwart cent per kilowattuur op. Voor een doorsnee huishouden dat jaarlijks 2.500 kWh teruglevert, komt dit neer op ongeveer een halve euro per maand, rekent Energievergelijk.nl voor. Terugleveren wordt daarmee financieel verwaarloosbaar, al bieden dynamische contracten een uitweg.

Marginale vergoedingen

De salderingsregeling, waarbij teruggeleverde stroom evenveel waard is als afgenomen stroom, verdwijnt per 1 januari 2027. Vanaf dat moment betalen zonnepanelenbezitters met een vast of variabel contract terugleverkosten voor elke kWh die zij terugleveren aan het net en ontvangen zij een terugleververgoeding. Het verschil tussen beide bepaalt wat teruglevering netto oplevert.

Bij onder meer Essent, Energiedirect, Vattenfall, Greenchoice en Oxxio bedraagt deze netto vergoeding in 2027 slechts € 0,0025 per kWh, op basis van een jaarcontract. Eneco is de positieve uitzondering met € 0,0157 per kWh. Bij sommige leveranciers is de netto vergoeding zelfs negatief: daar moeten huishoudens dus bijbetalen om stroom te mogen leveren.

"De echte winst zit straks niet meer in wat je teruglevert, maar in wat je zelf direct verbruikt," zegt energie-expert Koen Kuijper bij Energievergelijk.nl. "Elke kilowattuur die je vanuit je panelen gebruikt, is er een die je niet hoeft te kopen bij de leverancier."

Zelfverbruik

Volgens cijfers van Milieu Centraal verbruiken huishoudens zonder thuisbatterij gemiddeld 30% van hun zonnestroom direct. De rest wordt teruggeleverd op momenten dat er niemand thuis is. Volgens cijfers van het Nationaal Solar Trendrapport heeft een gemiddelde installatie tegenwoordig 10 zonnepanelen. Zo’n systeem produceert jaarlijks circa 3.500 kWh aan stroom. Daarvan wordt dus ongeveer 1.050 kWh direct verbruikt. Bij een stroomprijs van € 0,25 per kWh levert dat een besparing op van € 262,50 per jaar, terwijl de resterende 2.450 kWh die wordt teruggeleverd zo'n € 6 oplevert.

Kuijper adviseert huishoudens om hun stroomverbruik zoveel mogelijk naar de zonuren te verschuiven. "Zet de wasmachine of vaatwasser overdag aan, laad je elektrische fiets of auto op wanneer de zon schijnt. Een energiemanagementsysteem kan dit eventueel verder automatiseren."

Dynamisch contract

Voor wie niet afhankelijk wil zijn van een kwart cent per kWh, biedt een dynamisch energiecontract perspectief. Bij zo'n contract is de terugleververgoeding gekoppeld aan de actuele marktprijs. Data van de Vereniging van Dynamische Energieleveranciers (VvDE) laat zien dat de terugleververgoeding tijdens zonnige uren vaak boven de € 0,08 per kWh ligt. Dat is 32 keer hoger dan de netto vergoeding bij veel van de reguliere energiecontracten.

Wel kan de stroomprijs op zeer zonnige dagen met weinig vraag onder de nul duiken. In 2025 gebeurde dit 458 uur. Sommige dynamische leveranciers bieden daarom slimme oplossingen waarbij de omvormer automatisch wordt uitgeschakeld bij negatieve terugleververgoedingen.

"Een dynamisch contract is voor zonnepanelenbezitters zeer interessant geworden," aldus Kuijper. "Ook al liggen de prijzen op zonnige middagen lager dan op andere momenten, je ontvangt vanaf volgend jaar nog altijd een veelvoud van wat een vast of variabel contract oplevert."