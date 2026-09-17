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Telkens weer een schone, droge en kreukloze was: deze trucjes met tennisballen en wasknijpers werken écht

tips
door Désirée du Roy
donderdag, 17 september 2026 om 12:11
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Je stopt je beddengoed netjes in de wasmachine, maar na het wasprogramma zit het hoeslaken kletsnat opgerold in het dekbedovertrek. En je kussenslopen? Die zijn spoorloos verdwenen, verstopt ergens diep in de was. Met deze vier tips zijn deze ergernissen verleden tijd en waan je je een rasechte B&B-eigenaar.

Knoopjes en ritsen dicht

Zorg dat je alle knoopjes (of de rits) van het dekbedovertrek weer dichtmaakt, voordat het wasprogramma start. Zo draait al het beddengoed niet in elkaar. Heeft je overtrek geen rits of knoopjes? Dan is er een andere oplossing.

De wasknijper is je vriend

Bind de uiteinden van het beddengoed aan elkaar vast, voordat de wasmachine of droger begint. Zo zit alles overal goed dicht en raakt de was niet verstrikt. Pak daarvoor de hoeken van het beddengoed en maak ze vast met elastiekjes, sokkenknijpers of wasknijpers.

De tennisbaltruc

Niets werkt beter in de wasdroger dan een paar oude tennisballen erbij gooien. Ze stuiteren de kreuken uit je beddengoed, zorgen voor een snellere droogtijd en voorkomen dat de was in de knoop raakt. Kijk wel uit dat je oude ballen gebruikt. Nieuwe exemplaren kunnen kleurstoffen afgeven.

Vouwen voor het drogen

Vouw het beddengoed een paar keer vanaf de opening naar binnen om. Vouw daarna de rest op en leg het pakketje in de droger, je zult zien dat het werkt. Op deze manier trek je na het centrifugeren geen natte klomp stof meer uit je wasmachine, maar een schone, droge en kreukloze was.
Bron: RTL

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