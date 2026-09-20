Met deze slimme truc droogt je was veel sneller: zo werkt de handdoekmethode

Natte was die maar langzaam droogt is frustrerend, zeker wanneer het buiten vochtig is of er binnen weinig ruimte is. Toch hoeft een wasrek dagenlang in de weg te staan. Met een simpele handdoektruc, een extra centrifugebeurt en een slimme plek voor je droogrek kan je kleding merkbaar sneller droog zijn.

De opvallendste shortcut: rol een erg nat kledingstuk, bijvoorbeeld een trui of spijkerbroek, stevig op in een droge handdoek. Druk of rol het pakket voorzichtig aan. De handdoek neemt een deel van het overtollige vocht op, waardoor het kledingstuk daarna sneller aan de lucht droogt. Vooral voor een kledingstuk dat je snel weer nodig hebt, is dat een praktische oplossing.

De handdoektruc stap voor stap

Deze methode werkt vooral goed bij losse, dikke of sterk verzadigde kledingstukken. Denk aan een wollen trui, een hoodie, een natte sportbroek of een handwasje.

Pak een grote, schone en droge badhanddoek. Leg het natte kledingstuk plat op de handdoek. Rol de handdoek met het kledingstuk erin strak op. Druk stevig maar voorzichtig op de rol, of loop er desnoods met sokken aan zachtjes overheen. Rol alles weer uit en hang het kledingstuk op een droogrek.

De handdoek absorbeert vocht dat anders nog uren uit het kledingstuk zou moeten verdampen. Laat de gebruikte handdoek daarna zelf goed drogen of was hem mee met de volgende lading.

Let wel op bij kwetsbare materialen. Wring wol, zijde en fijn breiwerk nooit uit. Drukken met een handdoek is veel milder dan draaien of trekken aan natte vezels.

Begin bij de wasmachine

De grootste winst is meestal al te halen voordat de was op het rek hangt. Hoe minder water er na het wassen in het textiel achterblijft, hoe korter de droogtijd.

Voor stevig textiel, zoals handdoeken, beddengoed, jeans en katoenen kleding, is een hoge centrifugestand vaak geschikt. Een extra kort centrifugeprogramma na de gewone wasbeurt kan helpen wanneer de was erg nat uit de trommel komt. Milieu Centraal adviseert wasgoed zo hoog mogelijk te centrifugeren voordat het in de droger gaat; bij 1.600 toeren komt de was droger uit de machine, waardoor ook een eventuele droogcyclus korter duurt en energie bespaart

Gebruik niet automatisch de hoogste stand voor alles. Delicate stoffen, kleding die snel kreukt en fijne synthetische materialen kunnen beter op een lager toerental worden gecentrifugeerd. Controleer bij twijfel het waslabel.

Soort wasgoed Handige aanpak Handdoeken en beddengoed Hoge centrifugeerstand; eventueel extra kort centrifugeren Jeans en stevige katoen Hoog centrifugeren en goed uitschudden Shirts en lichte kleding Niet te dicht op elkaar ophangen Wol en fijne breisels Handdoekmethode, plat laten drogen Zijde en delicate kleding Laag centrifugeren en uit direct zonlicht houden

Zo hang je was sneller op

Een droogrek kan de droogtijd behoorlijk verlengen als kledingstukken elkaar raken of als lucht er niet goed tussendoor kan. De praktische regel: geef elk kledingstuk ruimte.

Schud elk kledingstuk eerst goed uit. Daardoor gaan naden, zakken en mouwen minder dicht op elkaar zitten.

Hang dikke kleding, zoals hoodies en spijkerbroeken, op de buitenste stangen van het rek.

Hang shirts op hangers en plaats die aan een deurpost of droogrek, zodat lucht rondom het textiel kan circuleren.

Keer jeans, zakken en dikke katoenen kleding eventueel binnenstebuiten. Juist naden, taillebanden en zakken blijven vaak het langst vochtig.

Zet het rek niet pal tegen een koude buitenmuur. Daar kan vocht langer blijven hangen.

Was liever meerdere kleine, overzichtelijke ladingen dan één grote berg die dicht opeen droogt.

Voor kleding die snel moet drogen, is de combinatie van extra centrifugeren, goed uitschudden en ruim ophangen doorgaans effectiever dan de verwarming uren hoger zetten.

Binnen drogen zonder vochtproblemen

Was binnen drogen verhoogt de luchtvochtigheid. Dat kan leiden tot beslagen ramen, een muffe geur en op termijn schimmelvorming, vooral in slecht geventileerde kamers. Hang de was daarom bij voorkeur buiten wanneer het weer dat toelaat. Moet het binnen, kies dan een ruimte die goed geventileerd kan worden.

Zet ventilatieroosters open, gebruik mechanische ventilatie en zorg geregeld voor verse lucht. Milieu Centraal raadt af om de was in een verwarmde ruimte te hangen: dat vraagt extra energie voor verwarming. Een onverwarmde ruimte met voldoende ventilatie is doorgaans een zuinigere oplossing. l

Een ventilator kan ook helpen, mits deze niet rechtstreeks tegen heel kwetsbare kleding blaast. Het gaat er niet om de kamer extreem warm te maken, maar om vochtige lucht af te voeren en droge lucht langs de was te laten stromen.

De snelste route naar droge was is meestal verrassend eenvoudig:

Centrifugeer stevig textiel goed, eventueel nog een keer extra.

Gebruik de handdoekmethode voor één nat kledingstuk dat snel droog moet zijn.

Hang was ruim uit elkaar en schud alles vooraf goed uit.

Geef dikke naden, zakken en mouwen extra aandacht.

Ventileer altijd goed wanneer je binnen droogt.

Zet de verwarming niet onnodig hoog om was sneller te laten drogen.

Met deze aanpak droogt de was niet alleen sneller, maar beperk je ook vocht in huis en voorkom je dat de droger langer draait dan nodig is.