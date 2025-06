Bijna gelanceerd zonder beugel, broertje redt zus in bungeebal: “Springen, springen!”

De 15-jarige Jinte Uijlen is afgelopen week op het nippertje ontsnapt aan een vreselijk ongeluk op de kermis in Nistelrode. en haar 13-jarige broertje Swin bijna in een nachtmerrie. Terwijl ze klaarzaten in de spectaculaire bungeebal-attractie Fly Zone, ontdekte haar 13-jarige broertje Swin op het allerlaatste moment dat zijn zus niet goed vastzat. “Springen, springen!”, riep hij. En dat deed ze, net op tijd.

De Fly Zone, een zogeheten 'ejection seat', schiet bezoekers met twee strakgespannen kabels in een bolvormige gondel met hoge snelheid de lucht in. De omroeper van de attractie roept in de microfoon "Oké, vasthouden, daar komt-ie. 55 meter omhoog jongens, daar gaan we." Maar Jinte zat nog met een losse beugel in haar stoel. Swin zag het net op tijd: “Springen, springen”, riep hij, waarop Jinte zonder aarzelen uit de attractie sprong, meer dan een meter naar beneden.

Enorme blunder

Een medewerker schoot meteen naar het bedieningshok en wist de lancering nog net te stoppen. Daarna hielp hij Jinte weer in haar stoel en klikte deze keer wél de beugel vast. Even later vlogen broer en zus alsnog samen vijftig meter de lucht in.

Pas toen ze het filmpje van een vriend terugkeken en aan hun ouders lieten zien, drong de ernst van de situatie écht door. “Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren”, zegt vader Jeroen Uijlen tegen het Brabants Dagblad. “Jinte besefte later pas dat het echt op het nippertje was en dat ze goed gehandeld had. Toen was ze er echt beduusd van.”

Sinds de video op Dumpert is verschenen, wordt Jinte op straat veel aangesproken. Ook in de groente- en kipwinkel van haar ouders in Nistelrode vragen mensen ernaar. “Er gaan de wildste verhalen rond”, vertelt Jeroen.

Opluchting

Toch blijft er twijfel bij het gezin. Was de attractie echt al klaar om te lanceren met een losse beugel, of was de medewerker nog bezig haar vast te maken? “We willen hem ook niet onterecht zwart maken”, zegt Jeroen. “Ik heb er wel over gedacht om hem erop aan te spreken, of de beveiliging allemaal wel goed werkt, maar we weten niet zo goed wat we hiermee moeten. Eigenlijk zijn we gewoon blij dat het allemaal goed is afgelopen.”

De exploitant van de Fly Zone, een dorpsgenoot, geeft geen reactie op vragen van het Brabants Dagblad. Een medewerker die woensdag op het terrein aan het afbouwen was, beweert dat er “niets gebeurd” is. Toch zeggen omstanders dat de attractie zondag tijdelijk gesloten is geweest.

Dumpert

Op Dumpert stromen de reacties binnen. Veel kijkers zijn verbijsterd: “Dat dit heeft kunnen gebeuren is echt crimineel”, klinkt het onder de video.

De attractie Fly Zone is gebouwd door de Italiaanse fabrikant Technical Park en reist sinds 2001 langs kermissen. Hij stond eerder in Uden en keert daar komende zomer terug. Hopelijk met alle beugels goed vast.