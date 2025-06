Veilig Thuis onderzoekt situatie voor dood Jeffrey en Emma

DEN HAAG (ANP) - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Veilig Thuis Groningen opgedragen onderzoek te doen naar de situatie van de kinderen Jeffrey en Emma, die door hun vader gedood werden. Veilig Thuis Groningen ondersteunt en adviseert bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De inspectie wil dat de organisatie de meldingen en zorg voorafgaand aan de dood van de kinderen en hun vader uit Beerta in kaart brengt.

Door een zorgaanbieder zelf onderzoek te laten doen, wordt het meest geleerd van wat er is gebeurd, aldus IGJ. Ook kan die "het beste bepalen wat nodig is om een vergelijkbaar incident of calamiteit in de toekomst te voorkomen, als dat mogelijk is". Het onderzoek van Veilig Thuis, de IGJ beoordeelt het daarna en kijkt welke eventuele maatregelen er zijn getroffen.