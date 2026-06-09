Wetenschappers bakken 'verrassend smakelijk' zuurdesembrood uit ingewanden van ijsmummie Ötzi

Wetenschappers vermaken zich nog steeds kostelijk met de beroemde ijsmummie Ötzi. Hun nieuwste project bestaat uit het bakken van zuurdesembrood met gist uit de ingewanden van de alpenbewoner van weleer. En verrassend genoeg smaakte het resultaat uitstekend.

De prehistorische man, die tussen 3350 en 3105 voor Christus leefde, werd in 1991 ontdekt in de Alpen op de grens van Oostenrijk en Italië. Dankzij het ijs bleef zijn lichaam uitzonderlijk goed bewaard, waardoor onderzoekers al tientallen jaren nieuwe details over zijn leven blootleggen.

Levende gistsporen

Een Italiaans onderzoeksteam richtte zich onlangs op het microbieel leven dat nog aanwezig was op en in het lichaam van de mummie. Ze ontdekten daarbij levende gistsporen in de ingewanden en op de huid van de 5300 jaar oude Ötzi.

“Bepaalde bacteriën hebben zich diep in het lichaam gevestigd en zijn daar tientallen jaren blijven bestaan”, vertelt de hoofdonderzoeker van het team.

Tijd voor het opzetten van een bijzonder experiment. Kon met deze oeroude gist nog brood worden gebakken? Na drie maanden van testen bleek het antwoord een volmondig ja. Het team slaagde erin een zuurdesembrood te maken dat volgens hen verrassend goed uit de oven kwam.

Brood en bier

Aan persbureau AFP onthulden zij dat het ging om “heel goed” zuurdesembrood. En daar stopt het niet. Nu het bakken is gelukt, willen de onderzoekers kijken of dezelfde gist ook geschikt is om bier mee te brouwen. Daarmee zou een stukje prehistorische microbiologie nogmaals tot leven komen.

Ötzi blijft verbazen. Eerder dit jaar bleek al dat de ijsmummie tijdens zijn leven kampte met een indrukwekkende lijst gezondheidsproblemen. Zo was hij drager van het HPV-virus, had hij een lactose-intolerantie en leed hij aan chronische buikpijn.