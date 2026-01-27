ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

Voedsel & Koken
door Ans Vink
dinsdag, 27 januari 2026 om 8:30
ec73f517 4ec3 467b 9cba 880322317d2a
Loop Brood, een van de oudste voedingsmiddelen sinds de mensheid ging koken, bestaat uit meel, water, zout en gist. Dat is alles.
Maar supermarktbrood bevat vaak veel meer ingrediënten dan alleen bloem, water, zout en gist. Om de productie goedkoper (want sneller) te maken en om het brood meerdere dagen te kunnen verkopen. Hier zijn enkele veelvoorkomende toevoegingen en hun functies:
Additieven
  • Emulgatoren (zoals mono- en diglyceriden van vetzuren): Helpen de textuur en houdbaarheid te verbeteren.
  • Calciumproprionaat: Een conserveermiddel dat schimmelgroei tegengaat en de houdbaarheid verlengt.
  • Ascorbinezuur (vitamine C): Verbetert de rijzing en kleur van het brood.
  • Enzymen: Zoals amylase om het zetmeel af te breken voor een zachtere textuur.
Andere ingrediënten
  • Suiker: Voedt de gist en geeft een zoetere smaak.
  • Plantaardige oliën/vetten: Maken het brood zachter en geven een langere houdbaarheid. Vaak palmolie gebruikt.
  • Gluten: Toegevoegd om de structuur en volume te verbeteren, vooral in broden met lager eiwitgehalte.
  • Geur- en smaakstoffen: Om de smaak te versterken of te maskeren.
Deze ingrediënten worden vaak toegevoegd om de productie te versnellen, de houdbaarheid te verlengen en een consistente textuur en smaak te garanderen in massaproductie.

Lees ook

Zuurdesembrood, volkorenbrood of gewoon brood: wat is gezonderZuurdesembrood, volkorenbrood of gewoon brood: wat is gezonder
Hoe bakkers en supermarkten je foppen met nep-bruinbroodHoe bakkers en supermarkten je foppen met nep-bruinbrood
Hoe vries je brood het beste in?Hoe vries je brood het beste in?
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 472559385

Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

3FDJRM5TOJOWJDPL5RC3NCU5IA

Als Poetin wint: een angstaanjagend maar reëel scenario voor Europa

ANP-548577270 (1)

Primeur van Trump-krant: president krabbelt terug over moordende ICE-gangs

G-oIyDqboAAPHck

Greg Bovino ziet eruit als een nazi. Maar maakt dat hem er één?

ANP-548254181

De wandelwind: waarom je darmen pas losgaan zodra jij gaat lopen

Loading