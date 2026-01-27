Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

Loop Brood , een van de oudste voedingsmiddelen sinds de mensheid ging koken, bestaat uit meel, water, zout en gist. Dat is alles.

Additieven

Emulgatoren (zoals mono- en diglyceriden van vetzuren): Helpen de textuur en houdbaarheid te verbeteren.

Calciumproprionaat: Een conserveermiddel dat schimmelgroei tegengaat en de houdbaarheid verlengt.

Ascorbinezuur (vitamine C): Verbetert de rijzing en kleur van het brood.

Enzymen: Zoals amylase om het zetmeel af te breken voor een zachtere textuur.

Andere ingrediënten

Suiker: Voedt de gist en geeft een zoetere smaak.

Plantaardige oliën/vetten: Maken het brood zachter en geven een langere houdbaarheid. Vaak palmolie gebruikt.

Gluten: Toegevoegd om de structuur en volume te verbeteren, vooral in broden met lager eiwitgehalte.

Geur- en smaakstoffen: Om de smaak te versterken of te maskeren.

Deze ingrediënten worden vaak toegevoegd om de productie te versnellen, de houdbaarheid te verlengen en een consistente textuur en smaak te garanderen in massaproductie.