Als je dronken bent blijf je jezelf, maar dan dronken

Iedereen wordt dronken op zijn eigen manier. De man die eigenlijk hardop liedjes zou willen zingen overwint zijn schroom en gaat zingen, de vrouw die om de nek van haar baas zou willen hangen, zet haar reserves op zij.

Mensen denken vaak dat persoonlijkheid verandert als ze dronken zijn, en dat ze iemand anders worden. Maar volgens nieuw onderzoek van de Universiteit van Missouri, gepubliceerd in mei in het tijdschrift Clinical Psychological Science, is dat niet zo. Je blijft jezelf, maar dan dronken. Veel dronken mensen denken dat ze helemaal veranderden toen ze dronken waren. De werkelijkheid is simpeler: je blijft jezelf, maar dan met minder remmingen. Dus als jij wilt weten hoe je zou zijn als meer meer zou durven: wordt eens dronken