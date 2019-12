Science noemt foto zwart gat ‘wetenschappelijke doorbraak van het jaar’. Nederland zet subsidie stop

Het invloedrijke vakblad Science heeft een foto van een zwart gat uitgeroepen tot wetenschappelijke doorbraak van het jaar. Die foto is mogelijk gemaakt door onder meer Nederlandse wetenschappers. Saillant detail: de Nederlandse overheid heeft de subsidie voor het zwartegatenproject stopgezet.

De Nijmeegse radioastronoom Heino Falcke coördineerde het ‘technologische huzarenstuk’. Falcke en zijn collega’s richtte tien dagen lang acht telescopen vanuit de hele wereld tegelijk op het zwarte gat in het centrum van sterrenstelsel Messier 87 op 53 miljoen lichtjaar van de aarde.

‘Verbluffend’ en ‘tot de verbeelding sprekend’ noemt Science het. “Het was een geweldig jaar voor de wetenschap, maar wat is er nou verbazingwekkender dan een zwart gat zien?”, reageert Tim Appenzeller van Science. “Dit was een verbluffend staaltje samenwerking en technologie.”

Maar hoe groot de internationale lof ook, Den Haag heeft vier geldaanvragen voor vervolgonderzoek al in de voorronde afgewezen. Eind volgend jaar trekt Nederland zich dan ook noodgedwongen terug uit het project.

“Ik wil niet zeuren. Het is net als bij voetbal: de scheids neemt een beslissing en die is zoals ze is,” reageert Falcke in de Volkskrant. “Ik ben dankbaar voor alle waardering die we hebben gekregen, en nu gaan we door een moeilijke periode. Maar we geven niet op en er komen zeker weer nieuwe kansen.”

Wel vindt hij jammer dat veel studenten en wetenschappers naar de VS vertrekken. “Als een stofzuiger wordt de kennis hier weggezogen.”