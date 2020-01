Studie: Wie heel hard probeert om gelukkig te zijn, wordt juist ongelukkig

Je kunt een hele kast vol zelfhulpboeken doorwerken en jaarlijks een nieuwe therapeut nemen, maar van die eindeloze zoektocht naar geluk, word je alleen maar ongelukkig. Dat toont een nieuwe Britse studie aan.

Het onderzoek, uitgevoerd onder voornamelijk vrouwelijke studenten, ontdekte dat degenen die geluk heel belangrijk vonden vaker tekenen van depressie vertoonden. “Als je geluk te hoog waardeert, word je je te bewust van je emoties en heb je ook meer moeite om ze op een goede manier te reguleren,” legt hoofdonderzoeker dr. Julia Vogt van de University of Reading uit.

Het onderzoeksteam stelt dat in de Verenigde Staten al eerder een link is gevonden tussen depressieve gevoelens en een extreme waardering van geluk. “Ik vind het fascinerend dat mensen die heel graag gelukkig willen zijn, juist ongelukkig zijn,” aldus Vogt, wiens studie in de Journal of Happiness Studies verscheen.

Dat een extreme focus op geluk vooral ongelukkig maakt, komt deels doordat mensen zijn afgeleid door hun gevoelens en bepaalde gedachten of ervaringen niet kunnen relativeren. Ze zijn niet in staat op het moment zelf te genieten van wat ze meemaken.

Een andere verklaring is dat mensen die geluk heel belangrijk vinden negatieve emoties wegstoppen. “Onderdrukking is nooit een succesvolle strategie om emoties te reguleren. Als je jezelf oplegt om niet te denken aan bepaalde dingen, ga je er juist veel aan denken,” legt Vogt uit.

Opvallend genoeg komt het verband tussen geluk en depressie vooral voor in het westen. In Azië is die link er niet. Uit nieuw onderzoek dat binnenkort uitkomt, blijkt dat mensen in het westen geneigd zijn om zich te richten op doelen, zoals promoties en veel minder op het helpen van anderen of tijd doorbrengen met familie en vrienden. Het onderzoeksteam denkt dus dat westerlingen zich op de verkeerde dingen focussen om gelukkig te worden.

Vogt: “Ik denk dat de meeste mensen wel weten wat hen gelukkig maakt en dat is waarschijnlijk niet die promotie of dure reis. Het zijn vermoedelijk kleine dingen.”