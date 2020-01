Ouder dan de aarde, de zon en ons zonnestelsel: sterrenstof van 7 miljard jaar oud ontdekt

Wetenschappers hebben sterrenstof ontdekt dat tussen de 5 en 7 miljard jaar oud is. Daarmee zijn de minuscule deeltjes, die zijn gevonden in de Murchison-meteoriet die vijftig jaar geleden in Australië neerstortte, ouder dan de aarde zelf, de zon én ons zonnestelsel.

Er zijn 40 stofdeeltjes gevonden van tussen de 2 en 30 micrometer groot. De oudsten zijn 7 miljard jaar oud. Ze maakten ooit deel uit van een ster. Toen die stierf werd het stof de ruimte in geslingerd. Samen vormden de deeltjes weer een meteoriet.

“Ik vind deze ontdekking buitengewoon opwindend”, aldus wetenschapper Philipp Heck van het Field Museum of Natural History in Chicago. “Hoewel ik al twintig jaar aan de Murchison-meteoriet werk, is het nog steeds fascinerend om zo de geschiedenis van onze Melkweg te kunnen bestuderen.”

De ontdekking maakt duidelijk dat er 7 miljard jaar geleden een ware geboortegolf van sterren moet zijn geweest in de Melkweg, laten de wetenschappers nog weten. De bevindingen van de onderzoekers zijn beschreven in vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).