“Kinderen krijgen lager IQ door blootstelling aan giftige chemische stoffen”

Giftige chemische stoffen hebben volgens onderzoek een schadelijke invloed op het IQ van kinderen. Tussen 2001 en 2016 zouden de chemicaliën Amerikaanse kinderen al meer dan 160 miljoen IQ-punten hebben gekost.

Kwetsbare kinderhersenen

Dat zeggen onderzoekers van de New York University. De studie die dinsdag in vakblad Molecular and Cellular Endocrinology verscheen, keek naar vier chemische stoffen waarvan bekend is dat ze invloed hebben op de hersenen van een kind: lood, kwik, pesticiden en de vlamvertrager polybroomdifenylether (PBDE), die veel gebruikt wordt in kunststoffen. Volgens onderzoeker Leo Trasande veroorzaken deze vervuilers onomkeerbare schade als een kind eraan is blootgesteld. “De hersenontwikkeling van kinderen is erg kwetsbaar,” aldus Trasande tegen Business Insider. “Als je dat verstoort, zelfs als dat heel subtiel is, kan dat permanente en levenslange consequenties hebben.”

Volgens de studie kostte lood 78 miljoen IQ-punten bij kinderen. Bij pesticiden ging het om bijna 27 miljoen IQ-punten in vijftien jaar tijd. Kwik veroorzaakte nog eens een verlies van 2,5 miljoen IQ-punten. De rest komt voor rekening van de vlamvertragers. Die vind je onder meer in huishoudelijke apparaten en elektronica. De schade van pesticiden ontstaat vooral als kinderen er direct mee in aanraking komen, doordat je het bijvoorbeeld in de tuin gebruikt.

Kosten voor de economie

Trasande zegt geschokt te zijn door de resultaten. “Er is geen veilig niveau van blootstelling aan lood, pesticiden en vlamvertragers.” De studie bepaalde ook dat er economische kosten zijn verbonden aan de IQ-schade. “De hersencapaciteit van een kind is de motor van onze economie,” aldus de wetenschapper. “Als een kind van school gaat met één IQ-punt minder dan merk je dat als vader en moeder niet, maar als 100.000 kinderen met een lager IQ van school gaan, dan merk je dat wel als economie.” Volgens de onderzoekers zou het totale IQ-verlies tussen 2001 en 2016 de Amerikaanse economie 6 biljoen dollar hebben gekost. Hoe dat is berekend, is niet duidelijk.

Vaker stofzuigen

Om het risico te minimaliseren adviseert Trasande om vaker de ramen open te zetten, veel te stofzuigen en te dweilen. Verder zouden ouders matrassen en speelgoed moeten vermijden waar polyurethaanschuim in zit.