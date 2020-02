Katten hechten zich net zo sterk aan mensen als honden. Misschien zelfs nog meer

Honden zien we als trouwe vrienden van de mens, katten juist als eigengereide beesten die het liefst hun eigen gang gaan, maar mogelijk is het verschil in hechting veel kleiner dan je denkt.

“De meerderheid van de katten is veilig gehecht aan hun baasje en gebruikt de mens als veilige basis in een nieuwe omgeving,” legt dierwetenschapper Kristyn Vitale van de Oregon State University uit op basis van haar eigen studie.

In het experiment dat ze met haar team uitvoerde keek ze naar de reactie van katten op hun baasje in een vreemde omgeving. Bijna twee derde van de katten was veilig gehecht aan de mens bij wie ze hoorden. Bij honden lag dat percentage met 61 procent zelfs iets lager.

De nieuwe studie laat zien dat katten net zo goed als honden over de eigenschap beschikken om diepe sociale banden aan te gaan met de mens. Ze uiten dat alleen anders. “Mensen hebben het idee dat honden heel anders zijn dan katten, maar er is binnen beide diersoorten veel variatie,” aldus Vitale.