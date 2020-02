Waarom sommigen meer last hebben van de griep dan anderen

De een ligt weken ziek in bed, de ander is na een paar dagen weer op de been. Al decennia vragen wetenschappers zich af hoe het kan dat mensen verschillend reageren op hetzelfde griepvirus. Nu is er een verklaring. En nee, die heeft weinig met weerstand te maken.

Wetenschappers van UCLA en de University of Arizona hebben ontdekt dat de mate waarin mensen ziek worden van de griep afhangt van de subtypes van het virus waar ze in de loop van hun leven aan zijn blootgesteld. Daarnaast heeft ook de volgorde waarin ze besmet werden met de verschillende varianten van het griepvirus invloed op de ernst van de ziekte nu.

Volgens de studie die in PLoS Pathogens verscheen is het zo dat blootstelling aan een bepaald type griep in de kindertijd bescherming biedt voor datzelfde type op latere leeftijd. Heb je eerst een lichte variant gekregen en daarna een zwaardere dan zul je altijd beter bestand zijn tegen het lichte virus. Biologen noemen het immunological imprinting.