Nieuwe studie: melk drinken vergroot kans op borstkanker

Melk drinken zou de kans op borstkanker vergroten. Zelfs bij één glas per dag neemt het risico al met 50 procent toe. Dat beweren althans onderzoekers van Loma Linda University Health.

Volgens hoofdonderzoeker dr. Gary E. Fraser geeft de observationele studie een ‘behoorlijk sterk bewijs dat óf melk óf een factor die gerelateerd is aan het drinken van melk een oorzaak is van borstkanker bij vrouwen’.

“Het drinken van een kwart of een derde glas melk per dag werd in verband gebracht met een toegenomen risico van 30 procent,” aldus Fraser. “Drink je een glas per dag dan neemt de kans al met 50 procent toe en dat loopt op tot 70 of 80 procent bij wie nog meer melk drinkt.”

Voor het onderzoek zijn 53.000 Noord-Amerikaanse vrouwen acht jaar lang gevolgd. Bij aanvang van de studie hadden ze geen kanker. Het maakte voor de resultaten niet uit of ze volle of halfvolle melk dronken. Ook werd er geen verband gevonden met kaas en yoghurt. Werd koemelk vervangen door sojamelk dan was er eveneens geen relatie meer met borstkanker.

De conclusies zijn consistent met een ander recent onderzoek, waaruit bleek dat veganisten minder vaak borstkanker kregen dan vegetariërs. Volgens Fraser is een mogelijke verklaring de aanwezigheid van geslachtshormonen in melk. Zo’n driekwart van de koeien is zwanger. Van borstkanker is bekend dat het wordt beïnvloed door geslachtshormonen. Daarnaast lijkt de inname van zuivel en andere dierlijke eiwitten samen te hangen met een hoger niveau van een op insuline gelijkende groeifactor, IGF-1 genoemd. Dit vergroot mogelijk ook de kans op bepaalde kankersoorten.

Maar er is absoluut verder onderzoek nodig om definitieve conclusies te trekken. En lichtpuntje: vooralsnog geldt het verband enkel voor melk en gelukkig niet voor kaas.